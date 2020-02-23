"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный

Журналист Евгений Поддубный опубликовал новую видеозапись, демонстрирующую очередные преступления поддерживаемых Турцией боевиков.

Как рассказал военкор, один из террористов убил солдата сирийской правительственной армии, а затем обезглавил его. После этого боевик нашёл мобильный телефон бойца, позвонил его матери и похвастался "подвигом".

"Это всё, что нужно знать о политике Анкары в сирийском Идлибе", - подчеркнул Поддубный в Telegram.

Ранее Минобороны России завило, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Это произошло вскоре после того, как ВКС России нанесли воздушный удар по позициям боевиков в регионе.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что боевики атаковали правительственные войска Сирии в районе населённых пунктов Кминас и Найраб, а военные Турции поддержали атаку из артиллерии. В этой связи, по просьбе сирийского командования, российские самолёты Су-24 нанесли воздушный удар по боевикам.

Поддубный также сообщил о том, что турецкие сетевые борцы создали аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", куда внесли российских журналистов, военных корреспондентов, которые ведут репортажи из военных точек в Сирии.

Фото: Евгений Поддубный/Telegram