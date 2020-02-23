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"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный

23 февраля 2020, 06:54  •  31 • Политика
Евгений Поддубный рассказал о том, что единственный звонок протурецкого боевика матери убитого им солдата показал ужас политики Анкары в Идлибе. "Сказал, что сына обезглавил", - поведал военкор.
Журналист Евгений Поддубный опубликовал новую видеозапись, демонстрирующую очередные преступления поддерживаемых Турцией боевиков.
Как рассказал военкор, один из террористов убил солдата сирийской правительственной армии, а затем обезглавил его. После этого боевик нашёл мобильный телефон бойца, позвонил его матери и похвастался "подвигом".
"Это всё, что нужно знать о политике Анкары в сирийском Идлибе", - подчеркнул Поддубный в Telegram.
Ранее Минобороны России завило, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Это произошло вскоре после того, как ВКС России нанесли воздушный удар по позициям боевиков в регионе.
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что боевики атаковали правительственные войска Сирии в районе населённых пунктов Кминас и Найраб, а военные Турции поддержали атаку из артиллерии. В этой связи, по просьбе сирийского командования, российские самолёты Су-24 нанесли воздушный удар по боевикам.
Поддубный также сообщил о том, что турецкие сетевые борцы создали аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", куда внесли российских журналистов, военных корреспондентов, которые ведут репортажи из военных точек в Сирии.
Фото: Евгений Поддубный/Telegram

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