"Связано с выборами, но не с теми": Вассерман объяснил "толстые намёки" на Медведева на ТВ

В телесюжетах о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева СМИ увидели "толстый намёк" на то, что он может стать преемником президента России Владимира Путина после 2024 года. Насколько вероятен такой сценарий, Царьграду рассказал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он отмечает, что не верит в подобный вариант развития событий. По словам Вассермана, прошлое президентство Медведева было своеобразным экспериментом, который показал, мягко говоря, не идеальные результаты.

"Достаточно напомнить, что весьма значительную часть сделанного Медведевым в течение первого и пока единственного президентского срока тихо и спокойно отменили, когда Путин вновь стал президентом. Поэтому я не думаю, что Медведев - реальный претендент", - пояснил свою позицию Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.

Что касается телесюжетов о деятельности Медведева, то они, наиболее вероятно, связаны не с выборами президента 2024 года, а с выборами в Госдуму 2021 года. До них осталось чуть менее двух лет, при этом люди сильно и вполне заслуженно недовольны теми законами и решениями, что были приняты "Единой Россией", в частности скандальной пенсионной реформой. С учётом всех этих обстоятельств надо заблаговременно поднимать популярность этой партии, поясняет Вассерман.