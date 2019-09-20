"Связано с Украиной": СМИ назвали собеседника Трампа, напугавшего разведку

Стало известно о том, что жалобу в отношении президента США Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель американской разведки на Украине. Информацию об этом передает Washington Post.

Ранее, напомним, сообщалось о разговоре американского лидера со своим коллегой из-за рубежа (не сообщалось - каким). И по данным разведки, Трамп якобы пообещал своему визави нечто такое, что обеспокоило национальную разведку США.

Сейчас источники издания рассказывают, что разговор Трампа был по телефону. И даже стало известно, что жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине.

"За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским", - сообщает WP. Между тем некоторые СМИ отмечают, что якобы жалобы разведки касались не только одного разговора, а "многих действий" Трампа.