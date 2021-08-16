"Святая вода" и "волшебное зелье": На Шри-Ланке наказали министра за "борьбу" с COVID

Министр здравоохранения Шри-Ланки для "борьбы" с COVID-19 использовала странные методы, за что и была наказана. В ход пошли "святая вода" и "волшебное зелье".

Защитить себя от заражения коронавирусом глава Минздрава Шри-Ланки Павитра Ванняраччи решила при помощи "волшебного зелья". Она получила его от колдуна и использовала публично в январе 2021 года. Не помогло. Вскоре политик попала в реанимацию с подтверждённым COVID-19.

Вылечившись, Винняраччи "бороться" с COVID-19 не перестала, но теперь уже колдовские методы решила использовать для всей страны. В реку она вылила горшок "святой воды". Её убедили, что это остановит эпидемию коронавируса в Шри-Ланке, пишет Agence France-Presse.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил наказать министра здравоохранения за ненаучные методы. Он снял Ванняраччи с должности, но совсем из правительства, впрочем, не изгнал. Теперь женщина занимает кресло министра транспорта, а главой Минздрава стал бывший министр средств массовой информации.

С 16 августа Шри-Ланка перешла в режим локдауна. С 10:00 до 16:00 действует комендантский час - людям запрещено выходить из своих домов. В этом островном государстве 21,6 миллиона жителей. За всё время пандемии COVID-19 был подтверждён у 355 тысяч из них. Умерли чуть более шести тысяч человек.