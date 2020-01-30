"Священный для всего мира": Малофеев объяснил, почему "сделка века" Трампа провальна

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев высказал своё мнение относительно предложенной президентом США Дональдом Трампом сделки для Израиля и Палестины.

По словам замглавы ВРНС, он далёк от того, чтобы назвать этот вариант внутриамериканским - Ближний Восток, по словам Малофеева, очень интересует Трампа, хоть последний и пытается скрывать это.

"Он был приведён к власти во многом благодаря израильскому лобби, мы об этом часто говорили. Биньямин Нетаньяху был первым, кто посетил его в Белом доме. И это была первая страна, куда поехал президент Трамп. Не надо забывать, что мы говорим о священном для всего мира городе", - сказал Малофеев.

Он напомнил, что Восточная война, или, как её ещё называют, Крымская, 150 лет назад началась из-за Храма Гроба Господня, из-за его ключей, которые забрали у православного Патриарха и "отдали не тому".

"Государь Николай I в связи с этим объявил о готовности к войне России, для того чтобы защитить эти права. Настолько Иерусалим важен. Он важен для нас, христиан, он важен для иудеев, он важен для мусульман. Старый Иерусалим разделён на четыре квартала - мусульманский, иудейский, христианский и армянский. Вот насколько это сгусток для всего мира веры и самых сакральных смыслов. Поэтому это непростой вопрос. За 50 миллиардов предлагают купить Иерусалим для одной из четырех интересующихся сторон. Ни мы, христиане, ни мусульмане на это никогда не согласимся", - подчеркнул Малофеев.

Ранее президент США предложил "сделку века" по разрешению палестино-израильского конфликта. Согласно обнародованной Трампом карте Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагают, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.

Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США, предлагает Вашингтон, также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.