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"Свою часть пути уже прошел": Песков объяснил, почему Путин не встречал освобождённых с Украины

09 сентября 2019, 17:09  •  100 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не встречал освобожденных по договоренностям России и Украины. "Он свою часть пути уже прошел", - отметил Песков.
Сегодня, 9 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему глава государства не встречал освобождённых с Украины.
"Это не прерогатива президента, - отметил Песков. - Он свою часть пути прошел, чтобы этот обмен мог состояться".
Напомним, накануне стало известно, что российский лидер не приехал в аэропорт встречать освобожденных по договоренностям между Россией и Украиной. В минувшую субботу оба государства освободили по 35 осужденных и задержанных граждан России и Украины.

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