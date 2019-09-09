"Свою часть пути уже прошел": Песков объяснил, почему Путин не встречал освобождённых с Украины

Сегодня, 9 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему глава государства не встречал освобождённых с Украины.

"Это не прерогатива президента, - отметил Песков. - Он свою часть пути прошел, чтобы этот обмен мог состояться".

Напомним, накануне стало известно, что российский лидер не приехал в аэропорт встречать освобожденных по договоренностям между Россией и Украиной. В минувшую субботу оба государства освободили по 35 осужденных и задержанных граждан России и Украины.