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"Свой" среди врагов: Зеленский настроит против себя всех, поддержав неонацистов, - эксперт

14 октября 2019, 18:54  •  191 • Политика
Как считает политик Алексей Албу, президент Украины Владимир Зеленский настроит против себя всех украинцев, поддержав неонацистов и попытавшись стать "своим" среди врагов.
Руководство Украины послало чёткий сигнал националистам о поддержке. Об этом РИА ФАН заявил украинский политик Алексей Албу.
Ранее стало известно о громком скандале в Киеве. 13 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте ультраправой группы "Сокира Перуна". Организатором мероприятия выступил неонацист Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
Гончарук не только присутствовал на концерте, но и выступил перед аудиторией, состоящей из радикалов. Что характерно, на сцене фоном висела неонацистская символика.
Как пояснил Албу, команда президента Украины Владимира Зеленского очень рискует, заигрывая с националистами. Не стоит забывать, что за политика голосовали именно те украинцы, которые выступают против радикалов.
"Посылая подобный месседж неонацистам, их противники, на чьих голосах пришла к власти команда Зеленского, тоже получают очень чёткий сигнал: мы против вас", - поведал эксперт.
Действия Зеленского объясняются тем, что он посылает правильные обещания всем лагерям. Но подобная позиция не снимает текущих противоречий. В итоге глава государства настраивает против себя абсолютно всех.
"Желая быть для всех "своим", Зеленский и компания будут для всех врагами", - резюмировал Албу.
Суровая реальность заключается в том, что власть в стране по-прежнему принадлежит олигархам, планирующим распродать украинскую землю.

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