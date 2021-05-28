"Своё дело хорошо знает": Сатановский предсказал следующий ход Лукашенко

Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале предсказал следующий ход президента Белоруссии Александра Лукашенко после запрета на поставки белорусского 95-го бензина на Украину. По мнению политолога, Батька своё дело хорошо знает.

Украина закрыла небо для белорусской гражданской авиации, в ответ поставки белорусского 95-го бензина на Незалежную приостановлены.

"Насовсем или нет, вопрос теоретический: как минимум до того момента, пока ситуация вокруг свержения Лукашенко не устаканится, бензина Украина не получит", - комментирует в своём Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.

По его словам, эта ситуация в точности копирует отношения Белоруссии с Латвией и Литвой, которым Лукашенко в ответ на поддержку его "противников" перекрыл транзит через их порты.

"Поможет ли это углублению интеграции Белоруссии с Россией, или Минск, который ничто не учит и, не исключено, никогда не научит, продолжит изображать "многовекторность", Бог весть. Скорее всего, Лукашенко на встрече с Путиным продолжит, ссылаясь на текущие трудности, выбивать из нашего Первого дополнительные бонусы и преференции, как до сих пор каждый раз и было", - предполагает Сатановский.

Политолог не исключил, что в этот раз Минск сделает в адрес Москвы приятный, но символический шаг, к примеру признает за Россией Крым.

"В конце концов, Лукашенко своё дело хорошо знает. Прямо как фрекен Бок из "Карлсона": деньги дерёт, а корицу жалеет. Да и европейцы не идиоты. С одной стороны, они его гнобят. С другой, главная их цель, чтобы он к нам не ушёл, о чём они открыто и говорят. Превосходно понимают, с кем имеют дело", - пояснил свою мысль Сатановский.

Он убеждён, что и в Москве всё понимают, но в свободе действий ограничены.

"Тяжёлый случай, да все те, кто после или вместо Батьки будут, куда хуже окажутся. Он хотя бы предсказуем. На том и держится. Хотя, надо сказать, отбивается от врагов эффективно. Ну, молодец и на этом", - заключил эксперт.