|
"Своя рубашка ближе к телу": Путин указал на главную ошибку мира в борьбе с COVID
04 июня 2021, 15:40 • 96 • Политика
Президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ указал на главную ошибку мира в борьбе с COVID, отметив, что пока многие страны действуют по принципу "своя рубашка ближе к телу".
По словам Путина, сейчас восстановление мировой экономики происходит неравномерно. Дисбаланс наблюдается как внутри отдельных стран, так и между государствами, отметил глава государства.
"Пока не будет доступа повсеместного к вакцинам, опасность пандемии не снимем", - заявил президент.
По его словам, до сих пор сотни миллионв людей не имеют доступа к вакцинам, и помощь таким странам пока ничтожна.
"Тут действует принцип, как в поговорке, - своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе. Абсурдно, что действуют политически мотивированные запреты. Это выглядит как нежелание защищать своих граждан", - добавил Путин.
Он отметил, что пока не будет обеспечен широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июня 2021, 19:50
|
02 июня 2021, 06:50
|
30 мая 2021, 08:15
|
02 июня 2021, 09:35
|
29 мая 2021, 00:10
|
30 мая 2021, 22:00
|
03 июня 2021, 02:05