"Своя рубашка ближе к телу": Путин указал на главную ошибку мира в борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ указал на главную ошибку мира в борьбе с COVID, отметив, что пока многие страны действуют по принципу "своя рубашка ближе к телу".

По словам Путина, сейчас восстановление мировой экономики происходит неравномерно. Дисбаланс наблюдается как внутри отдельных стран, так и между государствами, отметил глава государства.

"Пока не будет доступа повсеместного к вакцинам, опасность пандемии не снимем", - заявил президент.

По его словам, до сих пор сотни миллионв людей не имеют доступа к вакцинам, и помощь таким странам пока ничтожна.

"Тут действует принцип, как в поговорке, - своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе. Абсурдно, что действуют политически мотивированные запреты. Это выглядит как нежелание защищать своих граждан", - добавил Путин.

Он отметил, что пока не будет обеспечен широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт.