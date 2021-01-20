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"Своя рубашка ближе к телу": Немцы встают на защиту "Северного потока - 2" от нападок США

20 января 2021, 07:00  •  219 • Политика
Немцы встают на защиту "Северного потока - 2" от нападок США, которые стремятся заблокировать проект при помощи санкций. "Своя рубашка ближе к телу", - считают политики.
США ввели новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2". Однако данное решение негативно восприняли в Германии.
Ограничения затронули трубоукладчик "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус", которая владеет судном. Как заявили в посольстве Соединённых Штатов в Берлине, "Северный поток - 2" якобы угрожает национальным интересам американцев и их европейских партнёров, поэтому давление на участников проекта продолжится.
Подобные действия вызвали возмущение в ФРГ. Так, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что США отстаивают исключительно интересы американской газовой промышленности, а "европейские союзники" превращаются в безвольных исполнителей приказов Вашингтона.
Как рассказал телеканалу "360" немецкий парламентарий Вальдемар Гердт, глобальная зависимость немецкой экономики, политики и обороны от американцев не позволяет Берлину в полной мере отстаивать свои права на энергетическую независимость. Поэтому немецкая сторона поддерживает проект "Северный поток - 2".
"Своя рубашка ближе к телу. Здесь в ближайшее время будет, конечно, выясняться, насколько Германия способна защищать свои интересы", - резюмировал Гердт.
Немецкий политик Грегори Энгельс добавил, что участники проекта вынуждены искать обходные пути. В экстренном порядке был создан фонд по защите окружающей среды.
Новая структура также выступит в роли заказчика и закупщика необходимых средств для достройки газопровода, защитив немецкие компании от американского гнева. Не исключено, что новые санкции стали наказанием за подобный трюк.
"Странам, у которых нет бизнеса с США, это всё не страшно", - добавил Энгельс.
По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, выход европейских компаний из проекта является куда более серьёзной угрозой для "Северного потока - 2", чем очередные американские санкции. Но в "Газпроме" предвидели подобное развитие ситуации.
"Судя по действиям "Газпрома" и немногочисленных партнёров, участники проекта всё же предприняли меры по нескольким направлениям и прикрыли болевые точки. Можно упомянуть смену собственника трубоукладчиков по специфическому механизму", - рассказал эксперт в интервью ИА "Экономика Сегодня".
По мнению экономиста Андрея Лободы, строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено уже в первой половине 2021 года. Пока в США происходит трансфер власти, по Евросоюзу ударила холодная русская зима, из-за чего риторика стран Западной Европы в адрес трубопровода смягчилась.
Спотовая цена за тысячу кубометров голубого топлива из России подскочила до 260 долларов, однако его всё равно готовы брать.
"Что бы ни происходило вокруг "Северного потока - 2", уже ясно, что этап его достройки становится реальностью первого полугодия наступившего года", - пояснил Лобода в интервью РИА ФАН.

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