"Своим-то платит?": Зеленский пообещал, что репатрианты из Украины будут получать пенсии в Израиле

Во время визита Беньямина Нетаньяху в Киев израильский премьер получил от Владимира Зеленского обещание ратифицировать соглашение, в соответствии с которым репатрианты из Украины будут получать в Израиле украинские пенсии. "Своим-то будет платить?", - интересуются пользователи Сети.