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"Своим-то платит?": Зеленский пообещал, что репатрианты из Украины будут получать пенсии в Израиле

21 августа 2019, 05:09  •  146 • В мире
Во время визита Беньямина Нетаньяху в Киев израильский премьер получил от Владимира Зеленского обещание ратифицировать соглашение, в соответствии с которым репатрианты из Украины будут получать в Израиле украинские пенсии. "Своим-то будет платить?", - интересуются пользователи Сети.

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