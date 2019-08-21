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"Своим-то платит?": Зеленский пообещал, что репатрианты из Украины будут получать пенсии в Израиле
21 августа 2019, 05:09 • 146 • В мире
Во время визита Беньямина Нетаньяху в Киев израильский премьер получил от Владимира Зеленского обещание ратифицировать соглашение, в соответствии с которым репатрианты из Украины будут получать в Израиле украинские пенсии. "Своим-то будет платить?", - интересуются пользователи Сети.
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