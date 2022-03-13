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"Своих не бросаем": По России проходят акции в поддержку армии
13 марта 2022, 22:45 • 253 • Политика
В разных точках России проходят акции в поддержку армии. "Своих не бросаем" - это общий девиз событий.
В Иванове акцию в поддержку армии России провели члены студенческого братства Академистов. В букву Z выстроились несколько десятков участников, чтобы показать: действия наших военных в ходе спецоперации России на Украине необходимы.
Кроме того, акция в поддержку армии России прошла в Санкт-Петербурге. Здесь, как пишут "Невские новости", оркестр культурного центра ГУ МВД города сыграл у Гостиного Двора концерт. Акцию "Своих не бросаем" также посвятили спецоперации России на Украине.
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