"Своих не бросаем": По России проходят акции в поддержку армии

В разных точках России проходят акции в поддержку армии. "Своих не бросаем" - это общий девиз событий.

В Иванове акцию в поддержку армии России провели члены студенческого братства Академистов. В букву Z выстроились несколько десятков участников, чтобы показать: действия наших военных в ходе спецоперации России на Украине необходимы.

Кроме того, акция в поддержку армии России прошла в Санкт-Петербурге. Здесь, как пишут "Невские новости", оркестр культурного центра ГУ МВД города сыграл у Гостиного Двора концерт. Акцию "Своих не бросаем" также посвятили спецоперации России на Украине.