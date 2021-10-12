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"Своих не бросаем": Депутат объяснил, как экс-глава ПФР смог проникнуть в Госдуму
12 октября 2021, 21:05 • 102 • Политика
Депутат Александр Ющенко объяснил, как экс-глава ПФР Максим Топилин, который отождествляется с пенсионной реформой и мизерными прибавками к выплатам для стариков, смог проникнуть в Госдуму. По его мнению, сыграла старая сомнительная традиция под названием "Своих не бросаем".
Бывший министр труда и социальной защиты, экс-руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин возглавил Комитет Госдумы по экономической политике. Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" признался, что этот факт вызвал у него недоумение.
Он напомнил, что Топилин на предыдущих постах "провалил всё, что можно". Именно этот чиновник ассоциируется с повышением пенсионного возраста и мизерными прибавками к выплатам для стариков.
Он обратился с вопросом о том, как бывший глава ПФР смог проникнуть в Госдуму, как подобное могло стать реальностью, к депутату, члену фракции КПРФ Александру Ющенко: "Это же сюр какой-то!"
По мнению последнего, в данной ситуации, к сожалению, сыграла старая сомнительная традиция под названием "Своих не бросаем":
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