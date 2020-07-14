"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов

Люди недоумевают, зачем в Россию рвутся те артисты, которые так прочно ассоциировали себя с политикой Незалежной, что после Майдана отказались от ролей в кино. Автор дзен-канала "Любимые советские актёры" приводит список тех, кто уже приступил к сотрудничеству с Россией.

В числе таковых известная по сериалу "Сваты" Анна Кошмал, которая после госпереворота в Киеве отказывалась от работы в России, но "недостаточный уровень востребованности вынудил артистку вернуться к участию в российских фильмах и сериалах".

Актёр Виктор Сарайкин, как-то пригасивший свою активность после 2014 года, продолжил участвовать в проектах РФ после того как первая волна национализма в Украине спала.

Наталья Васько, которая игнорировала предложения из России из-за политических причин, позднее из-за нехватки ролей начала соглашаться на сериалы производства двух стран, которые часто показывают на нашем ТВ, передаёт "Рамблер".

Сергей Стрельников, Галина Безрук также оказались в списке "тех, кто вернулся".

В Сети на этот пассаж со стороны украинцев реагируют категорично.

"Своих арлекинов девать некуда, а тут ещё чужие лезут и всем надо бабла выдать", - пишет Игорь Сущев.

"Хорошие актёры пусть приезжают, одно только - не хайте Россию. Иначе лучше оставайтесь дома", - отмечает Анастасия.

"Странное желание ехать во "вражескую" Россию...) Есть нечего стало?!" - язвительно подмечает Клавдия Варченко.

"Человек, предавший раз, будет поступать так снова и снова", - замечает Сабина Хадыкина.