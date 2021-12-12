"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир

Вслед за бунтом режиссёра Сокурова при президенте России Владимире Путине своё "фи" высказал лауреат Нобелевской премии мира, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Громко, на весь мир ославил собственную Родину. А точно ли свои эти деятели, что пытаются подложить под Россию политическую бомбу?

9 декабря. Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое проходило в режиме видеоконференции, режиссёр Александр Сокуров высказал президенту Владимиру Путину своё мнение о том, что северокавказские республики, мол, необходимо отпустить, если они не желают оставаться в составе России. Путин осадил взбунтовавшегося режиссёра, попросив "не будить лихо".

"Что касается того, что кормим мы кого-то или не кормим, отпустить - не распустить. Русский народ разве заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? - одёрнул собеседника глава государства. - Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию?"

И тут же напомнил о том, что схожие планы на нашу страну вынашивает Североатлантический альянс: "Ну, в НАТО это хотят сделать!"

Буквально на следующий день, 10 декабря, бунт Сокурова продолжил главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира вместе с главой оппозиционного сайта Rappler филиппинской журналисткой Марией Ресса. В выражениях не стеснялся - ославил собственную Родину на весь мир в своей речи во время церемонии в ратуше Осло.

"Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре, - вещал с трибуны норвежской столицы Муратов. - У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови, - слабые люди. А вот угрожать миру войной - долг настоящих патриотов".

Фактически нобелевский лауреат в открытую высказывает откровенно прозападные клише против нашей страны. Правда, до прямых обвинений в адрес России не опустился, когда стал рассуждать о трагедии с крушением малайзийского Boeing рейса МН17. Однако, например, за словами о "гибридных боевых действиях, трагической, безобразной и преступной истории" легко разобрать западный флёр голословных обвинений против России.

Попутно от нобелевского лауреата досталось и Сталину за репрессии, и президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ситуацию с беженцами, и властям России за "пытки в тюрьмах" и "уголовные дела по фальшивым обвинениям", которые якобы "часто носят у нас политический характер". Да, о сидельце Алексее Навальном Муратов тоже напомнил подзабывшему уже оппозиционера Западу.

И тут же рассказал о том, как Генпрокуратура в России требует ликвидировать общество "Мемориал"*, которое занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. К слову, Путин во время того же памятного заседания, на котором отличился Сокуров, напомнил о том, что "Мемориал" нарушал закон. Обвинение настаивает на том, что данная организация нарушает законы и Конституцию России.

"Они защищают организации, включённые в террористический и экстремистский список. "Мемориал" неоднократно совершал нарушения, и делал это демонстративно", - подчеркнул глава государства и напомнил, что власти Израиля обнаружили среди людей, причисляемых "Мемориалом" к политзаключённым, нацистов, которые расстреливали евреев в годы Второй мировой войны.

Профессор Дмитрий Евстафьев в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ" тонко прошёлся и по Сокурову, и по Муратову.

"Я вот всё жду, когда наше начальство поймёт, что сколько нашу интеллигенцию ни корми, она всё равно норовит палец у власти откусить, - заметил политический эксперт. - А то и руку. А при возможности - и до смерти закусать. Но, наверное, не дождусь".

Сокурову Евстафьев предложил дать грант.

"Большой. На фильм. Про то, как классно будет без России. Госзаказ, так сказать. С Моргенштерном в главной роли. Чтобы всех удовлетворить. Как бы, - поделился в шутку идеей профессор. - Ну, и Муратову тоже грант дать надо. Куда ж без этого. Нельзя такого человека обижать, правда? Свой же…"

Хотя, судя по высказываниям Сокурова и Муратова, свои ли они после своих слов для русского (в самом широком смысле этого слова) многострадального народа?

* Общество "Мемориал" - включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.