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"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир

12 декабря 2021, 02:45  •  180 • Политика
Вслед за бунтом режиссёра Сокурова при президенте России Владимире Путине своё "фи" высказал лауреат Нобелевской премии мира, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Громко, на весь мир ославил собственную Родину. А точно ли свои эти деятели, что пытаются подложить под Россию политическую бомбу?
9 декабря. Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое проходило в режиме видеоконференции, режиссёр Александр Сокуров высказал президенту Владимиру Путину своё мнение о том, что северокавказские республики, мол, необходимо отпустить, если они не желают оставаться в составе России. Путин осадил взбунтовавшегося режиссёра, попросив "не будить лихо".
"Что касается того, что кормим мы кого-то или не кормим, отпустить - не распустить. Русский народ разве заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? - одёрнул собеседника глава государства. - Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию?"
И тут же напомнил о том, что схожие планы на нашу страну вынашивает Североатлантический альянс: "Ну, в НАТО это хотят сделать!"
Буквально на следующий день, 10 декабря, бунт Сокурова продолжил главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира вместе с главой оппозиционного сайта Rappler филиппинской журналисткой Марией Ресса. В выражениях не стеснялся - ославил собственную Родину на весь мир в своей речи во время церемонии в ратуше Осло.
"Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре, - вещал с трибуны норвежской столицы Муратов. - У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови, - слабые люди. А вот угрожать миру войной - долг настоящих патриотов".
Фактически нобелевский лауреат в открытую высказывает откровенно прозападные клише против нашей страны. Правда, до прямых обвинений в адрес России не опустился, когда стал рассуждать о трагедии с крушением малайзийского Boeing рейса МН17. Однако, например, за словами о "гибридных боевых действиях, трагической, безобразной и преступной истории" легко разобрать западный флёр голословных обвинений против России.
Попутно от нобелевского лауреата досталось и Сталину за репрессии, и президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ситуацию с беженцами, и властям России за "пытки в тюрьмах" и "уголовные дела по фальшивым обвинениям", которые якобы "часто носят у нас политический характер". Да, о сидельце Алексее Навальном Муратов тоже напомнил подзабывшему уже оппозиционера Западу.
И тут же рассказал о том, как Генпрокуратура в России требует ликвидировать общество "Мемориал"*, которое занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. К слову, Путин во время того же памятного заседания, на котором отличился Сокуров, напомнил о том, что "Мемориал" нарушал закон. Обвинение настаивает на том, что данная организация нарушает законы и Конституцию России.
"Они защищают организации, включённые в террористический и экстремистский список. "Мемориал" неоднократно совершал нарушения, и делал это демонстративно", - подчеркнул глава государства и напомнил, что власти Израиля обнаружили среди людей, причисляемых "Мемориалом" к политзаключённым, нацистов, которые расстреливали евреев в годы Второй мировой войны.
Профессор Дмитрий Евстафьев в своём Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ" тонко прошёлся и по Сокурову, и по Муратову.
"Я вот всё жду, когда наше начальство поймёт, что сколько нашу интеллигенцию ни корми, она всё равно норовит палец у власти откусить, - заметил политический эксперт. - А то и руку. А при возможности - и до смерти закусать. Но, наверное, не дождусь".
Сокурову Евстафьев предложил дать грант.
"Большой. На фильм. Про то, как классно будет без России. Госзаказ, так сказать. С Моргенштерном в главной роли. Чтобы всех удовлетворить. Как бы, - поделился в шутку идеей профессор. - Ну, и Муратову тоже грант дать надо. Куда ж без этого. Нельзя такого человека обижать, правда? Свой же…"
Хотя, судя по высказываниям Сокурова и Муратова, свои ли они после своих слов для русского (в самом широком смысле этого слова) многострадального народа?

* Общество "Мемориал" - включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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