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"Свои из санкций исключены": Лавров наглядно показал, как США цинично наживаются на кровопролитии в Венесуэле

29 января 2019, 15:24  •  78 • Политика
По мнению главы МИД Сергея Лаврова, Соединённые Штаты взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле. При этом министр наглядно, на примере рестрикций, показал, как США цинично наживаются на кровопролитии в Венесуэле.
Ситуация с попыткой госпереворота в Венесуэле набирает обороты. Как полагает глава МИД России Сергей Лавров, Соединённые Штаты взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле.
Российский министр наглядно, на примере рестрикций, показал, как США цинично наживаются на кровопролитии в республике, напомнив, что Вашингтон уже ввел санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
При этом ранее отмечалось, что "свои из санкций исключены".
"Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции. - Грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране".
Глава российского МИД отметил, что руководство оппозиции республики, объявившее о двоевластии в Венесуэле, получает указания напрямую из Вашингтона "не идти ни на какие уступки" легитимным властям страны до тех пор, пока не произойдет смены власти.
Ранее в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру признали в США, Канаде, Грузии и еще ряде стран.
В Испании, Франции, Германии под эгидой демократии фактически в ультимативной форме поставили действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро условие по организации выборов на должность главы государства, указав, что иначе признают лжепрезидента Хуана Гуайдо лидером республики.
Россия настаивает на легитимности действующего президента Николаса Мадуро, а в Кремле ситуацию в республике назвали "попыткой узурпации власти" и указали на недопустимость вмешательства извне третьих стран в суверенные дела государства.

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