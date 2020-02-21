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"Своей цели не достигли": Российский Су-24 пытались сбить в провинции Идлиб
21 февраля 2020, 15:54 • 96 • В мире
Вечером 20 февраля в провинции Идлиб боевики попытались сбить с земли российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Выстрел был произведён из переносного зенитного комплекса. "Своей цели не достигли", - сообщают очевидцы.
Огонь по бомбардировщику был открыт из ПЗРК с территорий, которые заняты протурецкими боевиками - отрядами вооружённой сирийской оппозиции. Об этом сообщает портал Al-Masdar News, ссылаясь на сообщения из соцсетей.
Позднее сирийский журналист Мохаммел Гораб в своём микроблоге в Twitter опубликовал видеозапись, на которой виден инцидент, случившийся в небе. На кадрах ролика видно, как Су-24 ловким манёвром смог избежать сближения с выпущенной по нему ракетой.
Журналист не сообщает о том, кому принадлежал самолёт. Как известно, Су-24 есть и у российских ВКС, и у сирийских Военно-воздушных сил. Однако, как отмечает портал Al-Masdar News, скорее всего, самолётом управлял именно российский пилот, поскольку в Идлибе и Алеппо в последние дни были более активны ВКС России.
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