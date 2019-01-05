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"Свободы вероисповедания на Украине больше нет": Поклонская назвала два главных последствия автокефалии

05 января 2019, 21:54  •  71 • Политика
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины. Поклонская назвала два главных последствия, которые теперь ждут Украину. "Можно констатировать, что свободы вероисповедания на Украине больше нет", - прокомментировала событие она.
В субботу 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для так называемой "новой церкви" Украины. Событие прокомментировала депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Она считает, на Украине произошёл заранее запланированный "междусобойчик" президента Украины Петра Порошенко и его "дефективного соратника", председателя Верховной рады Андрея Парубия с Константинопольским патриархом Варфоломеем и "странного вида "митрополитом" Епифанием. А итогом этого "междусобойчика" стала демонстрация неканонической грамоты, которая ознаменовала сразу два важных события в истории Украины.
Первое, по словам Поклонской, - это создание "нацистской религиозной организации Украины", или сокращенно НРОУ. Второе - начало официального разграбления приходов канонической Украинской Православной Церкви.
"К сожалению, можно констатировать, что свободы вероисповедания на Украине больше нет", - подвела неутешительный итог Наталья Поклонская.

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