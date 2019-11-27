"Свободу навигации": Главы МИД четырёх стран обратились к России с заявлением по Азовскому морю

Текст этого документа опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Заявление сделано в контексте передачи Украине трёх кораблей, которые были задержаны в 2018 году после попытки "керченского прорыва".

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - подчёркивается в документе.

Напомним, в конце ноября 2018 года украинские моряки под руководством СБУ на трёх кораблях - двух катерах и одном буксире - пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию и оставались в российских территориальных водах, не обращая внимания на предупреждения.

Затем корабли вместе с моряками были задержаны, по факту возбуждено уголовное дело. А Киев попытался представить произошедшее как незаконные действия российской стороны.