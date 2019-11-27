|
"Свободу навигации": Главы МИД четырёх стран обратились к России с заявлением по Азовскому морю
27 ноября 2019, 12:09 • 56 • Политика
Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением к России. В документе содержится требование "уважать территориальную целостность Украины". "Требуем обеспечить свободу навигации", - говорится в заявлении.
Текст этого документа опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Заявление сделано в контексте передачи Украине трёх кораблей, которые были задержаны в 2018 году после попытки "керченского прорыва".
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - подчёркивается в документе.
Напомним, в конце ноября 2018 года украинские моряки под руководством СБУ на трёх кораблях - двух катерах и одном буксире - пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию и оставались в российских территориальных водах, не обращая внимания на предупреждения.
Затем корабли вместе с моряками были задержаны, по факту возбуждено уголовное дело. А Киев попытался представить произошедшее как незаконные действия российской стороны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2019, 18:24
|
26 ноября 2019, 16:39
|
25 ноября 2019, 11:24
|
23 ноября 2019, 10:39
|
23 ноября 2019, 13:54
|
24 ноября 2019, 19:09
|
23 ноября 2019, 07:24