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"Свободу навигации": Главы МИД четырёх стран обратились к России с заявлением по Азовскому морю

27 ноября 2019, 12:09  •  56 • Политика
Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением к России. В документе содержится требование "уважать территориальную целостность Украины". "Требуем обеспечить свободу навигации", - говорится в заявлении.
Текст этого документа опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Заявление сделано в контексте передачи Украине трёх кораблей, которые были задержаны в 2018 году после попытки "керченского прорыва".
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - подчёркивается в документе.
Напомним, в конце ноября 2018 года украинские моряки под руководством СБУ на трёх кораблях - двух катерах и одном буксире - пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию и оставались в российских территориальных водах, не обращая внимания на предупреждения.
Затем корабли вместе с моряками были задержаны, по факту возбуждено уголовное дело. А Киев попытался представить произошедшее как незаконные действия российской стороны.

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