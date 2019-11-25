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"Свободный рынок и налоговый рай": Киевский политик предложил превратить Украину в Мекку

25 ноября 2019, 14:39  •  139 • Политика
Киевский политик Геннадий Балашов заявил, что Украина — это земля протославян, и предложил превратить страну в "золотую Мекку". Для того чтобы сделать Украину центром паломничества славян, политик хочет ввести "свободный рынок и налоговый рай".
"Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! - такое заявление у себя в блоге сделал киевский политик Геннадий Балашов. - Люди должны понять: Украина не окраина Европейского союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян".
Политик утверждает, что исследования учёных показали: Украина, мол, была центром протославянской культуры, а "Киевская Русь - это центр славянства". Именно отсюда, по словам Балашова, и пошли все славянские народы.
Он же предложил превратить Украину и Киев в "золотую Мекку" - в центр паломничества для славян со всего мира. При этом фактически признал, что Незалежная сегодня - неблагополучная страна, прямо задаваясь вопросом: кто из паломников в такую поедет?
Для того чтобы добиться процветания Незалежной, Балашов хочет ввести "свободный рынок и налоговый рай", создав максимально выгодные условия для бизнеса. В частности, под "налоговым раем" политик предполагает отмену фискальной нагрузки, а также открытие зоны свободной экономики Европы.

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