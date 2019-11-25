"Свободный рынок и налоговый рай": Киевский политик предложил превратить Украину в Мекку

"Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! - такое заявление у себя в блоге сделал киевский политик Геннадий Балашов. - Люди должны понять: Украина не окраина Европейского союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян".

Политик утверждает, что исследования учёных показали: Украина, мол, была центром протославянской культуры, а "Киевская Русь - это центр славянства". Именно отсюда, по словам Балашова, и пошли все славянские народы.

Он же предложил превратить Украину и Киев в "золотую Мекку" - в центр паломничества для славян со всего мира. При этом фактически признал, что Незалежная сегодня - неблагополучная страна, прямо задаваясь вопросом: кто из паломников в такую поедет?

Для того чтобы добиться процветания Незалежной, Балашов хочет ввести "свободный рынок и налоговый рай", создав максимально выгодные условия для бизнеса. В частности, под "налоговым раем" политик предполагает отмену фискальной нагрузки, а также открытие зоны свободной экономики Европы.