Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Главная / Политика

"Свободного доступа не будет": Собянин раскрыл детали парада Победы на Красной площади

28 мая 2020, 23:55  •  72 • Политика
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в день парада не будет, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная", - объяснил градоначальник.
К сожалению, свободного доступа к Красной площади 24 июня в день парада по случаю 75-летию Победы не будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сославшись на непростую эпидемиологическую ситуацию в столице России.
Собянин напомнил, что вход на Красную площадь в день парада Победы всегда осуществлялся по билетам. Однако в этот раз ситуация ещё более сложная из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.
"Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал мэр Москвы в эфире федерального телеканала "Россия 24".
Напомним, что из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в Москве празднование Дня Победы было перенесено с 9 мая на 24 июня. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1945 году в Москве прошёл самый первый Парад Победы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
28 мая 2020, 21:55
Опомнились спустя 6 лет: Почему Украина хочет пересмотреть ассоциацию с ЕС, за которую стоял майдан
28 мая 2020, 20:55
"Хочет занять место Путина": Делягин собирает мнения о Собянине после скандала вокруг карантина
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
28 мая 2020, 21:55
Бе-бе-бе: "Украинский пропагандист" ответил Соловьёву словами Путина
28 мая 2020, 22:55
В Киеве испугались усиления российского влияния
28 мая 2020, 21:55
В России поголовно тестируют младенцев на COVID-19? Доктор Рошаль указал, что упустили СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.