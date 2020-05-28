"Свободного доступа не будет": Собянин раскрыл детали парада Победы на Красной площади

К сожалению, свободного доступа к Красной площади 24 июня в день парада по случаю 75-летию Победы не будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сославшись на непростую эпидемиологическую ситуацию в столице России.

Собянин напомнил, что вход на Красную площадь в день парада Победы всегда осуществлялся по билетам. Однако в этот раз ситуация ещё более сложная из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.

"Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал мэр Москвы в эфире федерального телеканала "Россия 24".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в Москве празднование Дня Победы было перенесено с 9 мая на 24 июня. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1945 году в Москве прошёл самый первый Парад Победы.