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"Свободного доступа не будет": Собянин раскрыл детали парада Победы на Красной площади
28 мая 2020, 23:55 • 72 • Политика
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в день парада не будет, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная", - объяснил градоначальник.
К сожалению, свободного доступа к Красной площади 24 июня в день парада по случаю 75-летию Победы не будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сославшись на непростую эпидемиологическую ситуацию в столице России.
Собянин напомнил, что вход на Красную площадь в день парада Победы всегда осуществлялся по билетам. Однако в этот раз ситуация ещё более сложная из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в Москве празднование Дня Победы было перенесено с 9 мая на 24 июня. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1945 году в Москве прошёл самый первый Парад Победы.
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