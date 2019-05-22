"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом

В прямом эфире программы "Кто против?" на телеканале "Россия" эксперты обсуждали провокацию с фото, организованную украинским посольством в США и развенчанную российскими дипломатами. В частности, на фото за депортацию крымских татар в 1944 году украинские дипломаты выдали отправку еврейского гетто в лагерь смерти.

Не обошлось без скандала.

"Ляп", - признался украинский эксперт Вячеслав Ковтун, комментируя кадры.

"Это ложь на Россию. Ложь, - "трубным" голосом пояснил телеведущий Владимир Соловьёв.

"Ошибка", - скромно развел руками Ковтун.

"Насчет того, что это ляп. Это не ляп, это система, уважаемые, - подметил соведущий Соловьёва по ток-шоу Сергей Михеев. - На самом деле это и есть подход украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей".

Эксперт напомнил, что подобные прецеденты уже были ранее и при других президентах Украины. Например, когда экс-глава Незалежной Виктор Ющенко, рассказывая об ужасах голодомора, использовал фотографии, сделанные в Поволжье.

"Что, не было голодомора, что ли?" - попытался его перебить один из украинских экспертов. Михеев не сдержался и весьма эмоционально отреагировал на это, выгнав участника программы.

"Идите отсюда. Свободен! - грозно заявил он эксперту, а после его ухода отметил: - Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Вот я считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга, или пусть, если он такой умный, то там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет унитаз и пусть читает туда лекции по украинской философии".

Владимир Соловьёв, чтобы снизить градус накала в студии и разрядить обстановку, рассказал анекдот.

"Мы должны это пережить, - прервал Михеева Соловьёв. - Это напоминает, когда Кай, Герда, Снежная королева. Кай сидит. Прибегает Герда и говорит: "Кай, Кай, скорей побежим домой, скорей!" Он говорит: "Не могу, Снежная королева дала мне четыре ледяные буквы "Ж", "О", "П" и "А", и я должен сложить из них слово "счастье".