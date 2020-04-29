"Свобода превращается в безответственность": Путин предостерёг от следования закону естественного отбора

В обращении к жителям страны президент ещё раз напомнил, что безусловной ценностью современной цивилизации является свобода каждого гражданина. Он привёл формулу, которая "при борьбе с инфекцией более чем уместна": "Свобода каждого ограничена свободой других". Владимир Путин отметил, что если человек ратует за свою личную, ничем не ограниченную свободу, если поднимает её выше интересов и свободы сограждан, то он ставит под угрозу их жизни.

"И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и, в определённом смысле, насилие над окружающими", - подчеркнул президент.

Путин упомянул о людях, которые призывают думать об экономике, о материальном благополучии. Президент согласился с важностью этого, но категорически отверг предлагаемые методы: перешагивать через всё и всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь.

"По сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией. А если кто-то может заболеть - пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрёт. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", - пояснил глава государства.

Он вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", где племя бросало своих стариков, ставших обузой. И оставшийся в одиночестве у костра старик-отец до последнего ждал, что его сыновья за ним вернутся, а не бросят умирать.

"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю", - произнёс президент России.

Он отметил, что такое поведение не заложено в генетическом коде жителей страны. У предков мы учились иному, считает президент: взаимопомощи, взаимовыручке, солидарности. И этим ценностям в нашей стране больше тысячи лет.

"И сегодня они главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с Православием", - добавил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что именно философия любви к человеку помогла России выстоять на протяжении веков. Он призвал не забывать, что в эти дни от ответственности каждого из нас зависит судьба ближних, судьба других людей.