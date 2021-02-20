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"Свинское поведение стало трендом": Экономист подсказал европейцам выход из газового кризиса

20 февраля 2021, 21:20  •  37 • Политика
Экономист Александр Дудчак заявил, что "свинское поведение" стало для подчиняющихся США стран Европы трендом. В частности, это демонстрирует ситуация с "Северным потоком - 2". Эксперт подсказал европейцам выход из сложившегося газового кризиса.
По словам Дудчака, сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Европейские страны явно нуждаются в дешёвом российском газе, что лишний раз показали холода, обрушившиеся на Германию. При этом многие европейские политики всеми силами сопротивляются строительству "Северного потока - 2", чтобы не портить отношений с США.
Свинское поведение европейцев в последнее время стало трендом. Они принимают правила, потом меняют их по ходу игры, навязывают новые, - пояснил эксперт Nation News.
Он подчеркнул, что экономически "Северный поток - 2" - это крайне выгодный для Европы проект. Он способствует стабильности поставок газа, однако политическая составляющая вопроса пока превалирует в Брюсселе.
Дудчак полагает, что конец этому газовому кризису могут положить сами жители европейских стран, если они начнут выбирать политиков, которые отстаивают национальные интересы, а не интересы заокеанских партнёров.

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