"Свидомые журналисты шакальей сворой набрасывались": Коц показал единство "методичек" травли СМИ в Москве и Киеве

Об этом журналист "Комсомолки" Коц рассуждал в своем телеграм-канале на фоне событий, произошедших во время несанкционированных митингов в Москве. Там недавно буквально набрасывались на Красиенко, мешая ему работать. Представителя телеканала "Россия 1" окружили, освистывая и скандируя "Позор!".

"Извините за очередное сравнение с Украиной, но уж больно похоже. Помню журналиста ВГТРК Артема Кола на Майдане, которого тоже начали узнавать. Но он продолжал выходить в эфиры прямо из толпы, несмотря на травлю. Поначалу веселую и оригинальную - Артему даже в прямом эфире подарили "Оскара". Но потом все более злую и жестокую.

А еще помню Женю Змановскую с Лайфа, которая принципиально выходила писать стендапы на оживленном Крещатике. Понимая, что ее узнают в лицо. И узнавали, и заливали лицо "черемухой", а украинские "коллеги" стаей налетали поснимать, как травят "пропагандистку-москаляку".

Еще помню, как свидомые журналисты шакальей сворой набрасывались на репортеров RT и дружно сдавали "агентов влияния" в СБУ", - написал Коц.

Он добавил, что Красиенко показал себя молодцом и держится достойно "в окружении "коллег" -соотечественников, так похожих в этом конкретном случае на своих коллег-цеевропейцев".

Сегодня Красиенко пришел к памятнику Крупской, где также ожидались акции протеста. "В прошлый раз как-то с огоньком было", - ответил он на едкие замечания по поводу нападок. Его коллега Евгений Попов также оценил хладнокровие Ярослава в своем телеграм-канале: Наш корреспондент Ярослав Красиенко - красавчик! А те, кто мешает работать журналисту - нет".