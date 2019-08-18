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"Свидомые журналисты шакальей сворой набрасывались": Коц показал единство "методичек" травли СМИ в Москве и Киеве
18 августа 2019, 02:24 • 92 • Политика
Военный журналист Александр Коц наглядно показал единство "методичек" травли СМИ, имеющей место в Москве и Киеве. Комментируя нападки на корреспондента Ярослава Красиенко, он отметил, что похожее уже видел на Украине: "Свидомые журналисты шакальей сворой набрасывались".
Об этом журналист "Комсомолки" Коц рассуждал в своем телеграм-канале на фоне событий, произошедших во время несанкционированных митингов в Москве. Там недавно буквально набрасывались на Красиенко, мешая ему работать. Представителя телеканала "Россия 1" окружили, освистывая и скандируя "Позор!".
"Извините за очередное сравнение с Украиной, но уж больно похоже. Помню журналиста ВГТРК Артема Кола на Майдане, которого тоже начали узнавать. Но он продолжал выходить в эфиры прямо из толпы, несмотря на травлю. Поначалу веселую и оригинальную - Артему даже в прямом эфире подарили "Оскара". Но потом все более злую и жестокую.
А еще помню Женю Змановскую с Лайфа, которая принципиально выходила писать стендапы на оживленном Крещатике. Понимая, что ее узнают в лицо. И узнавали, и заливали лицо "черемухой", а украинские "коллеги" стаей налетали поснимать, как травят "пропагандистку-москаляку".
Еще помню, как свидомые журналисты шакальей сворой набрасывались на репортеров RT и дружно сдавали "агентов влияния" в СБУ", - написал Коц.
Он добавил, что Красиенко показал себя молодцом и держится достойно "в окружении "коллег" -соотечественников, так похожих в этом конкретном случае на своих коллег-цеевропейцев".
Сегодня Красиенко пришел к памятнику Крупской, где также ожидались акции протеста. "В прошлый раз как-то с огоньком было", - ответил он на едкие замечания по поводу нападок. Его коллега Евгений Попов также оценил хладнокровие Ярослава в своем телеграм-канале: Наш корреспондент Ярослав Красиенко - красавчик! А те, кто мешает работать журналисту - нет".
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