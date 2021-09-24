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"Свидетельство неспособности": Захарова назвала цель провокации в Косове
24 сентября 2021, 23:55 • 53 • Политика
Москва считает возмутительным инцидент с русскими журналистами в Косове, заявили в МИД России. "Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия", - сообщила Мария Захарова.
В МИД России отреагировали на провокацию в Косове против русских журналистов. С заявлением по этому поводу выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Речь идёт о недопуске русских журналистов на территорию самопровозглашённого Косова, а также о сливе их персональных данных и распространении фейков о причастности корреспондентов к выполнению "секретных" задач. Дипломат назвала это произволом и нарушением принципов свободы СМИ.
- гласит комментарий Марии Захаровой.
Дипломат добавила, что целью данной провокации было отвлечение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряжённости в регионе. Захарова подчеркнула, что часть ответственности за произошедшее лежит на западных кураторах властей Косова.
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