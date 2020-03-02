Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая провокация от США? В Иране попытались сжечь больницу с больными коронавиру...
Владимир Путин: Мы создаем условия, чтобы никто не думал с нами воевать
Коронавирус папы Римского оказался фейковым, но тысяче итальянцев от этого не ле...
Первая смерть и чрезвычайное положение: США поразил коронавирус
Главная / В мире

"Свидетель упоминает о трёх взрывах в небе": Авиаэксперт нашёл доказательства невиновности России в трагедии MH17

02 марта 2020, 14:35  •  32 • В мире
Независимый авиаэксперт Юрий Антипов привёл доказательства, что перед крушением "Боинга" MH17 над Украиной произошло три взрыва. Специалист утверждает: это свидетельство того, что взрывные устройства на борту активировали по радиосигналу. Доказательства Антипов нашёл в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с офицером наземной службы. Информация сходится и с показаниями ключевого свидетеля, видевшего крушение MH17 с земли.
Независимый авиаэксперт Юрий Антипов в своём Facebook сделал подробный разбор крушения малайзийского "Боинга" MH17 над Украиной. Антипов нашёл доказательства, что самолёт упал из-за взрывных устройств на борту, активированных по радиосигналу. Свидетельства эксперт обнаружил в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с руководителем полётов. Кроме того, он привёл и показания ключевого свидетеля из Петропавловки, видевшего падение "Боинга".
"Свидетель очень отчётливо и несколько раз в своём интервью упоминает о трёх взрывах в небе. Более того, он усиленно концентрирует внимание на том, как прозвучали эти взрывы, а именно, с каким интервалом по времени. И звучит это примерно так: бах-бах-пауза-бах", - написал Юрий Антипов.
С помощью специальной программы эксперт проанализировал слова свидетеля. В результате получилось, что два "баха" шли с интервалом в полсекунды, а следующий за ними - с интервалом, примерно в два раза большим. Антипов оговорился, что это субъективное восприятие фактов свидетелем, но отражающее общую картину.
"И я подумал, а вдруг?.. И сделал анализ звука на пазле № 1 (переговоры пилота истребителя). Причём в процессе компьютерной фильтрации особое внимание было уделено участку аудиозаписи за несколько секунд до возгласа пилота истребителя о наблюдаемом взрыве на борту МН17. Ведь именно в это время мог уйти в сторону МН17 смертоносный радиосигнал. И что в итоге?.. Всплеск сигнала в правой части - это первый возглас пилота о взрыве на борту. А за 7-8 секунд до этого (понятно, что пилоту истребителя надо было время, чтобы осмыслить им уведенное до того, как сообщить об этом руководителю полётов) в радиотракте зафиксированы три (!) импульса. Три щелчка", - описал Антипов.
Эксперт подчеркнул, что три импульса зафиксированы в течение примерно двух секунд. Это именно так, как описывает очевидец из Петропавловки.
Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 09:39
«Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе
02 марта 2020, 14:35
"Карточку Интерпола выставила Россия": Экс-командира "Айдара" поймали в Европе
02 марта 2020, 03:24
"Гимн "Игр непобеждённых": Принц Гарри и Джон Бон Джови записали песню
02 марта 2020, 12:30
«На фоне резко обострившейся обстановки»: Минобороны России не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
01 марта 2020, 20:39
Фейковая информация: Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Сирии
01 марта 2020, 23:54
«Боятся открытия границ»: в Германии призвали «надавить» на Россию и Сирию
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
02 марта 2020, 10:05
"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрес...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.