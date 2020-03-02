"Свидетель упоминает о трёх взрывах в небе": Авиаэксперт нашёл доказательства невиновности России в трагедии MH17

Независимый авиаэксперт Юрий Антипов в своём Facebook сделал подробный разбор крушения малайзийского "Боинга" MH17 над Украиной. Антипов нашёл доказательства, что самолёт упал из-за взрывных устройств на борту, активированных по радиосигналу. Свидетельства эксперт обнаружил в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с руководителем полётов. Кроме того, он привёл и показания ключевого свидетеля из Петропавловки, видевшего падение "Боинга".

"Свидетель очень отчётливо и несколько раз в своём интервью упоминает о трёх взрывах в небе. Более того, он усиленно концентрирует внимание на том, как прозвучали эти взрывы, а именно, с каким интервалом по времени. И звучит это примерно так: бах-бах-пауза-бах", - написал Юрий Антипов.

С помощью специальной программы эксперт проанализировал слова свидетеля. В результате получилось, что два "баха" шли с интервалом в полсекунды, а следующий за ними - с интервалом, примерно в два раза большим. Антипов оговорился, что это субъективное восприятие фактов свидетелем, но отражающее общую картину.

"И я подумал, а вдруг?.. И сделал анализ звука на пазле № 1 (переговоры пилота истребителя). Причём в процессе компьютерной фильтрации особое внимание было уделено участку аудиозаписи за несколько секунд до возгласа пилота истребителя о наблюдаемом взрыве на борту МН17. Ведь именно в это время мог уйти в сторону МН17 смертоносный радиосигнал. И что в итоге?.. Всплеск сигнала в правой части - это первый возглас пилота о взрыве на борту. А за 7-8 секунд до этого (понятно, что пилоту истребителя надо было время, чтобы осмыслить им уведенное до того, как сообщить об этом руководителю полётов) в радиотракте зафиксированы три (!) импульса. Три щелчка", - описал Антипов.

Эксперт подчеркнул, что три импульса зафиксированы в течение примерно двух секунд. Это именно так, как описывает очевидец из Петропавловки.

Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.

В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.