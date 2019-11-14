"Свидетель Путина": Украинцам запретили видеть глаза Михалкова

Цензура на Украине вышла на новый уровень. В документальном фильме "Свидетели Путина" украинский прокатчик замазал лицо российского режиссёра Никиты Михалкова. Подробности курьёзной истории сообщает "Би-би-си".

Как выяснилось, Михалкова зацензурили по причине того, что его фамилия внесена в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины". Режиссёр кинокартины Виталий Манский высказал крайнее разочарование этим фактом, так как выражение лица Михалкова, по его словам, как нельзя лучше подчёркивало мысль, которую он пытался донести до зрителя.

По мнению Манского, произошедшее - это не более чем игра "всё понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил". Сам режиссёр считает, что замазывать лица тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины - это абсурдно и смешно.