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"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
30 июля 2021, 03:45 • 125 • Политика
История с печеньками для Светланы Тихановской - новый мем, лучший анекдот последних суток и прекрасная тема для экспертной беседы.
Понимание этого даёт возможность делать всё новые предположения о том, как на самом деле прошла встреча Джо Байдена и "лидера" оппозиции Белоруссии в… добровольном изгнании.
Накануне стало известно, что Светлана Тихановская, провозгласившая себя лидером белорусской оппозиции и уехавшая на этой волне из страны, встретилась с президентом США Джо Байденом. Главным результатом встречи стали переданные Тихановской "печеньки из Белого дома". И это не ирония, а тот отчёт, который дама решила сама озвучить по итогам переговоров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже успела иронично оценить произошедшее. Напомнила об игре слов. Ведь cookies по-английски - это не только печенье, но и специальные файлы, которые веб-сайт отправляет пользователю на компьютер. Обычно сайт запрашивает разрешение на принятие этих файлов.
Председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с Царьградом продолжил серию аналогий. Он напомнил, что в случае с Тихановской никто не искал сколько-нибудь сложных решений:
По всей видимости, встреча была полным экспромтом. Как в силу значимости Тихановской, так и в связи с особенным состоянием Джо Байдена.
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