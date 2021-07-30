"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской

История с печеньками для Светланы Тихановской - новый мем, лучший анекдот последних суток и прекрасная тема для экспертной беседы.

Понимание этого даёт возможность делать всё новые предположения о том, как на самом деле прошла встреча Джо Байдена и "лидера" оппозиции Белоруссии в… добровольном изгнании.

Накануне стало известно, что Светлана Тихановская, провозгласившая себя лидером белорусской оппозиции и уехавшая на этой волне из страны, встретилась с президентом США Джо Байденом. Главным результатом встречи стали переданные Тихановской "печеньки из Белого дома". И это не ирония, а тот отчёт, который дама решила сама озвучить по итогам переговоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже успела иронично оценить произошедшее. Напомнила об игре слов. Ведь cookies по-английски - это не только печенье, но и специальные файлы, которые веб-сайт отправляет пользователю на компьютер. Обычно сайт запрашивает разрешение на принятие этих файлов.

Печеньки - доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго! - сказала Захарова.

Председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с Царьградом продолжил серию аналогий. Он напомнил, что в случае с Тихановской никто не искал сколько-нибудь сложных решений:

Помните, раньше было модно снять часы с руки. Мол, вот, держи, Светлана, тебе часы. Раз! И она их себе надевает на руку. Или медаль какую-то. Или хоть бы портрет свой подарил с дарственной надписью! Я бывал неоднократно в Вашингтоне. Там напротив Белого дома шикарный магазин с официальными сувенирами из Белого дома. Можно было бы отправить клерка, который на 100-150 долларов купил бы полную сумку всяких приятностей, которыми она смогла бы щеголять: вот, мне подарили (!), свою фирменную ручку отдал Джозеф Байден. Масса всяких вариантов. Но даже с этим заморачиваться никто не стал.

По всей видимости, встреча была полным экспромтом. Как в силу значимости Тихановской, так и в связи с особенным состоянием Джо Байдена.