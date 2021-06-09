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"Света намерена крошить батон на Россию?": Витязева расшифровала намёк Тихановской

09 июня 2021, 21:15  •  184 • Политика
Журналистка Юлия Витязева расшифровала намёк белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в адрес России.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в комитете по иностранным делам сената США. Она призвала Вашингтон расширить санкции против руководства Белоруссии, а также обсудить ситуацию в стране на саммите G7.
Кроме того, она заявила, что вместе со своей командой работает над тем, чтобы поддержка России стала для президента Белоруссии Александра Лукашенко "настолько дорогой, насколько это возможно".
Журналистка Юлия Витязева не исключает, что теперь Тихановская, которая с августа прошлого года дестабилизирует родную страну, переключится на Россию.
Света намекает, что намерена начать "крошить батон" на Россию? А не много ли Света на себя берёт? Впрочем, поживём - увидим, - пишет она в Telegram.

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что Тихановская в прошлом году баллотировалась в президенты Белоруссии, однако проиграла Александру Лукашенко. После оглашения результатов выборов она сбежала в Литву, где сама себя объявила президентом и начала организовывать массовые акции протеста. По словам Лукашенко, Тихановская действует не самостоятельно, а используется спецслужбами Литвы, которые хотят устроить госпереворот в соседней стране.

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