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"Сверяли часы" 3,5 часа: Путин и Лукашенко второй раз за неделю встретились для переговоров

30 декабря 2018, 00:09  •  66 • Политика
Путин и Лукашенко "сверили часы" на вторых за неделю переговорах на высшем уровне. Встреча президентов России и Белоруссии заняла примерно 3,5 часа.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели вторые за неделю переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров продлилось примерно 3,5 часа, сообщает пресс-служба Кремля.
О переговорах 29 декабря Путин и Лукашенко договорились ещё во время прошлой встречи, которая состоялась во вторник, 25 декабря, так как не все вопросы удалось решить. Главным образом речь идёт о скидках на газ, которые Белоруссия хочет получить от России.
На нынешней встрече президент России предложил белорусскому коллеге "сверить часы" по поводу того, как идёт работа по тем направлениям, которые были оговорены на прошлой встрече. Путин добавил, что, как и договаривались, будет создана специальная рабочая группа, которая займется развитием экономических и других связей между двумя государствами, а также развитием планов в строительстве Союзного государства.
В свою очередь глава Белоруссии отметил, что Минск готов активизировать работу этой самой группы уже после рождественских праздников. Также Лукашенко выразил уверенность, что Москва и Минск наконец подошли к решению имеющихся спорных вопросов.

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