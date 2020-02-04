"Сверхбыстрое сближение"? В Кремле прокомментировали отношения Белоруссии и США

Пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать визит госсекретаря США Майкла Помпео в Белоруссию и итоги этих переговоров. В Кремле отказались оценивать контакты партнеров с третьими странами. Песков подчеркнул, что это "абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений".

"Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков подчеркнул, что у Москвы и Минска свои отношения, достаточно близкие и "союзнические".

"У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - заявил официальный представитель Кремля.