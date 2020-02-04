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"Сверхбыстрое сближение"? В Кремле прокомментировали отношения Белоруссии и США

04 февраля 2020, 00:54  •  68 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношениях Белоруссии и США. В Кремле не считают, что происходит какое-то "сверхбыстрое сближение" этих двух государств. В целом же Песков отказался комментировать визит госсекретаря США в Белоруссию и итоги этих переговоров.
Пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать визит госсекретаря США Майкла Помпео в Белоруссию и итоги этих переговоров. В Кремле отказались оценивать контакты партнеров с третьими странами. Песков подчеркнул, что это "абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений".
"Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении", - цитирует Пескова ТАСС.
Песков подчеркнул, что у Москвы и Минска свои отношения, достаточно близкие и "союзнические".
"У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - заявил официальный представитель Кремля.
В 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание прошло в понедельник, 13 января. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов.
Пока же Белоруссия считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Договориться с российскими партнёрами пока не получается. Цены на транзит повысят на несколько процентов, но это уже было оговорено в предыдущих договорах. Понимания достичь пока так и не удалось.

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