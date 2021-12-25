"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит

Родина – она как мама, одна на всю жизнь, а значит, её надо любить и защищать. Из нашей новейшей истории мы знаем, что слабое звено нашего государства – это так называемая элита. Тридцать лет назад эти самодовольные персонажи предали нашу Родину. Цель – разворовать и уничтожить ведущую державу мира. Да, как и сейчас, было множество проблем, но именно продажное предательство и холуйское заискивание перед Западом, жажда прибрать к своим ручонкам богатства страны стали ключевыми причинами той трагедии, которая продолжается по сей день. У меня есть серьёзные основания предполагать, что нечто подобное гламурятник может повторить.

Ситуация резко усугубляется, когда так называемая элита, в погоне не только за деньгами, но и имея гигантский комплекс неполноценности, начинает разваливать страну ради второго гражданства, иностранной недвижимости, чужих интересов. В 1991-м им это удалось реализовать, о чём нам напомнил и президент России Владимир Путин:

Россию нельзя победить, её можно развалить только изнутри. Что было благополучно сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации сегодня.

Свалить из "проклятой Рашки", вывезти отсюда своих детей, внуков, жен, любовниц. Безнаказанно воровать, прикрываясь патриотической риторикой, – это всё они, дельцы, обслуживающие собственное брюхо и чужие интересы. Эти подонки ни перед чем не остановятся. Для них нет Родины, для них есть только понятие собственной наживы. Они продадут родную мать в рабство и не будут об этом долго горевать. Тридцать лет назад им удалось это сделать. Думаю, что и сейчас немало таких уродов во власти и бизнесе. Нам повезло с народом, но элита в массе своей – это слабое, гнилое звено современной России. Важно об этом помнить, когда очередной жулик или вор начнёт рассказывать о своих "светлых чувствах" к Родине.

Их принцип – жизнь для себя! Я живу один раз, ради своих интересов, а государство мне мешает. А Родина? А Родина мне мешает ещё больше, потому что без Родины у меня нет обязательств. И если я живу космополитом во Франции, максимум плачу налоги, у меня нет никаких обязательств, – подчёркивает учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. – Они хотят также жить в России, среди нас, чтобы их не интересовало ничего. Интересы Родины, интересы окружающих им неважны, а если от них что-то требуют, они уезжают. А если остаются, то просто здесь что-то сосут и выдаивают, какую-то скважину разрабатывают, они здесь сидят и ненавидят, пыхтят в своих либеральных чатах, крича, что хотят, наконец, пожить для себя.

Я не знаю на 100%, но всё-таки предположу, что ни в одной стране мира нет такой элитарной субстанции, которая образовалась за последние 30 лет в России. Эта субстанция считает себя элитой 1/8 земной суши, но по факту является её позором. Они на самом деле презирают Россию, но для них страна – единственный источник их достатка. Никакого патриотизма, никакой Родины, просто бизнес – в России они воруют, а за бугром – живут. Политики, бизнесмены, артисты и другие юмористы чуть ли не ежечасно учат нас жизни с голубых экранов, а после летят в Лондон, Париж, Ниццу или Нью-Йорк. Вся их успешность – урвать лакомый кусок и свалить из ненавистной "Рашки". Гнилая "стабильность" гнилой "элиты".

Некоторое время назад Путин сказал одну очень правильную вещь, с моей точки зрения. Он высказался о национализации элит. Только воз и ныне там, у нас, к сожалению, в правящем классе большинство людей так или иначе связаны с зарубежными интересами. А наша так называемая правящая элита, наш правящий класс, он с 90-х годов фактически превращался в антинациональную элиту, причём сделано это было осознанно, – добавил политолог Георгий Фёдоров. – То есть всё делалось для того, чтобы наши чиновники, наши депутаты, люди, принимающие решения, в том числе даже силовики, выводили иногда даже преступные средства за рубеж и там делали себе гнёздышки. И не только гнёздышки, но даже бизнес покупали. Мы знаем, что очень много губернаторов, например, или каких-то людей, связанных с властью, потом, после отставки преспокойно уезжают туда, на Запад, и там доживают свои дни, живут до сих пор.

Что с того?

Президент Путин считает, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы. Согласен. Однако, на мой взгляд, и сейчас в так называемой российской элите как минимум 2/3 (может, даже больше) имеют иные интересы, чем интересы нашего народа и Отечества.

Практически у всех вторые паспорта, офшоры, иностранная недвижимость и так далее. Готовы ли они развалить страну сейчас? Думаю, что да. Если почувствуют, что им "перекрывают кислород". Важно не просто об этом помнить, но и не допустить повтора событий тридцатилетней давности, когда мы с вами потеряли свою Родину.

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