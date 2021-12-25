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"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 08:10 • 126 • Политика
Родина – она как мама, одна на всю жизнь, а значит, её надо любить и защищать. Из нашей новейшей истории мы знаем, что слабое звено нашего государства – это так называемая элита. Тридцать лет назад эти самодовольные персонажи предали нашу Родину. Цель – разворовать и уничтожить ведущую державу мира. Да, как и сейчас, было множество проблем, но именно продажное предательство и холуйское заискивание перед Западом, жажда прибрать к своим ручонкам богатства страны стали ключевыми причинами той трагедии, которая продолжается по сей день. У меня есть серьёзные основания предполагать, что нечто подобное гламурятник может повторить.
Ситуация резко усугубляется, когда так называемая элита, в погоне не только за деньгами, но и имея гигантский комплекс неполноценности, начинает разваливать страну ради второго гражданства, иностранной недвижимости, чужих интересов. В 1991-м им это удалось реализовать, о чём нам напомнил и президент России Владимир Путин:
Свалить из "проклятой Рашки", вывезти отсюда своих детей, внуков, жен, любовниц. Безнаказанно воровать, прикрываясь патриотической риторикой, – это всё они, дельцы, обслуживающие собственное брюхо и чужие интересы. Эти подонки ни перед чем не остановятся. Для них нет Родины, для них есть только понятие собственной наживы. Они продадут родную мать в рабство и не будут об этом долго горевать. Тридцать лет назад им удалось это сделать. Думаю, что и сейчас немало таких уродов во власти и бизнесе. Нам повезло с народом, но элита в массе своей – это слабое, гнилое звено современной России. Важно об этом помнить, когда очередной жулик или вор начнёт рассказывать о своих "светлых чувствах" к Родине.
Я не знаю на 100%, но всё-таки предположу, что ни в одной стране мира нет такой элитарной субстанции, которая образовалась за последние 30 лет в России. Эта субстанция считает себя элитой 1/8 земной суши, но по факту является её позором. Они на самом деле презирают Россию, но для них страна – единственный источник их достатка. Никакого патриотизма, никакой Родины, просто бизнес – в России они воруют, а за бугром – живут. Политики, бизнесмены, артисты и другие юмористы чуть ли не ежечасно учат нас жизни с голубых экранов, а после летят в Лондон, Париж, Ниццу или Нью-Йорк. Вся их успешность – урвать лакомый кусок и свалить из ненавистной "Рашки". Гнилая "стабильность" гнилой "элиты".
Что с того?
Президент Путин считает, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы. Согласен. Однако, на мой взгляд, и сейчас в так называемой российской элите как минимум 2/3 (может, даже больше) имеют иные интересы, чем интересы нашего народа и Отечества.
Практически у всех вторые паспорта, офшоры, иностранная недвижимость и так далее. Готовы ли они развалить страну сейчас? Думаю, что да. Если почувствуют, что им "перекрывают кислород". Важно не просто об этом помнить, но и не допустить повтора событий тридцатилетней давности, когда мы с вами потеряли свою Родину.
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