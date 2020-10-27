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"Суворов и Ушаков не простят": Чичерина сравнила сдачу Арцаха с предательством Донбасса
27 октября 2020, 18:15 • 87 • Политика
Певица Юлия Чичерина, которая с самого начала украинской агрессии в Донбассе поддерживает жителей ДНР и ЛНР, сравнила сдачу армянского Арцаха с предательством Донбасса. Сдать коренные армянские территории равносильно тому, что бросить Донбасс на расправу Киеву. "Суворов и Ушаков не простят", - отмечает Чичерина.
В своём Telegram-канале певица напомнила о том, что Турция как была, так и остаётся страной НАТО.
"Она ведёт с нами войну не только в Сирии: Анкара поставляет Киеву "Байрактары" - для атаки на ДНР и ЛНР, курирует террористические группировки, которые планируют теракты в России, поддерживает предательский "крымско-татарский меджлис" (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. – Ред.) - члены этой организации боролись против возвращения Крыма в Россию и затем бежали на Украину, откуда до сих пор ведут подрывную работу на полуострове", - освежила многим память Чичерина.
Она отметила, что, сдав сегодня Степанакерт, "завтра проиграем Донецк и Луганск".
"Русский народ нам этого не простит, - подчеркнула Чичерина. - Суворов и Ушаков не простят - то, как мы разбрасываемся нашими братскими и союзными регионами в угоду туркам".
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