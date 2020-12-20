"Суток не прошло - нас предали": Политолог назвал критический момент 2014 года

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий представил анализ свежих докладов наших международных оппонентов, отметив, что НАТО не скрывает своих планов и надеется нанести удар по России в Черноморском регионе. Что надо делать в такой ситуации, в эфире Царьграда рассказал политолог Сергей Михеев.

Он считает, что России нужно перестать только реагировать в ответ на действия Запада, а начать действовать на опережение. В качестве примера он привёл ситуацию на Украине в феврале 2014 года.

Политолог напомнил, что Москва, вместо того чтобы проанализировать ситуацию и понять, куда всё идёт, зачем-то очень долго ждала, пока президент Украины Виктор Янукович решится хоть на что-нибудь. А когда наступил критический момент, Россия пошла на переговоры с Европой, что стало огромной ошибкой.

"Суток не прошло, как они нас предали", - указал эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград.

Конечно, в результате всего случившегося Россия воссоединилась с Крымом, но полностью проблема Украины не была решена, считает Михеев. Поэтому советует властям России использовать более проактивный подход.