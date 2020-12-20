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"Суток не прошло - нас предали": Политолог назвал критический момент 2014 года

20 декабря 2020, 14:00  •  45 • Политика
Советник министра обороны предупредил, что НАТО нанесёт удар по России с Чёрного моря. России надо не ждать действий Запада, а самой действовать на опережение, считает политолог Сергей Михеев. "Суток не прошло - нас предали", - напомнил он о событиях на Украине в 2014 году.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий представил анализ свежих докладов наших международных оппонентов, отметив, что НАТО не скрывает своих планов и надеется нанести удар по России в Черноморском регионе. Что надо делать в такой ситуации, в эфире Царьграда рассказал политолог Сергей Михеев.
Он считает, что России нужно перестать только реагировать в ответ на действия Запада, а начать действовать на опережение. В качестве примера он привёл ситуацию на Украине в феврале 2014 года.
Политолог напомнил, что Москва, вместо того чтобы проанализировать ситуацию и понять, куда всё идёт, зачем-то очень долго ждала, пока президент Украины Виктор Янукович решится хоть на что-нибудь. А когда наступил критический момент, Россия пошла на переговоры с Европой, что стало огромной ошибкой.
"Суток не прошло, как они нас предали", - указал эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград.
Конечно, в результате всего случившегося Россия воссоединилась с Крымом, но полностью проблема Украины не была решена, считает Михеев. Поэтому советует властям России использовать более проактивный подход.
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