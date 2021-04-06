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"Сутки… то есть добы!": Чиновница в Одессе не смогла с первого раза отчитаться о борьбе с COVID
06 апреля 2021, 01:30 • 37 • Политика
Чиновница в Одессе не смогла с первого раза отчитаться о борьбе с COVID-19 из-за плохого знания украинского языка. Она несколько раз оговаривалась, произнося русское слово вместо украинского: "Сутки… то есть добы!".
Глава Департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко стала очередной "жертвой" украинского закона о госязыке. Отчитываясь по видеосвязи о ситуации с коронавирусом в городе, она несколько раз перепутала русские слова с украинскими и делала паузы, пытаясь вспомнить мову.
Так, например, чиновница по привычке сказала "сутки" вместо украинского "добы", и ей потребовалось некоторое время, прежде чем она смогла подобрать нужное слово. А в конце она скрестила русское "определять" с украинским "визначати", в результате чего появилось уникальное слово "определяти". И только подсказка бдительного коллеги помогла Якименко вовремя исправить ошибку.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в шутку отметил, что это, вероятно, и есть тот самый "украинский русский" язык, о котором ранее говорила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Напомним, что на Украине действует закон о госязыке, который получил неофициальное название "Закон о тотальной украинизации". Он обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизнедеятельности. Данный закон уже неоднократно становился причиной скандалов, когда людей лишали работы и бизнеса за русский язык.
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