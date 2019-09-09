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"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко

09 сентября 2019, 10:39  •  275 • Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией состоялся в эти выходные, но в СМИ уже появилась информация, что помилованных Москвой украинцев теперь бросят в "киевские застенки", поскольку они якобы завербованы ФСБ. Так, к примеру, режиссеру Олегу Сенцову в Twitter предрекли судьбу летчицы Надежды Савченко.
Обсуждение в своем Twitter начал политолог и историк Владимир Корнилов. Он обратил внимание на публикацию украинских СМИ, в которой говорится, что один из "обменных" граждан Незалежной может являться предателем, завербованным ФСБ.
"Всего-то сутки прошли - а на Украине уже началось! Дальше будет больше... Бедный-бедный Сенцов. Будет скучать по условиям российской тюрьмы, как скучала Надя Савченко, томясь в киевских застенках..." - написал Корнилов.
Пользователи его поддержали, отметив в комментариях, что, скорее всего, не одного Сенцова ждет такая судьба.
"Да они уже в аэропорту журналистам начали сдавать друг друга", - написал @gerychz. "Тю. А шо, тока один завербован ФСБ? Брехня. ФСБ завербовала усих. Уж Надия была как тверда, и то..." - заметил @_Nik___.
"Обижают наши спецслужбы. Не завербованных не отпустили бы", - иронизирует @_600828363193.

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