"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко

Обсуждение в своем Twitter начал политолог и историк Владимир Корнилов. Он обратил внимание на публикацию украинских СМИ, в которой говорится, что один из "обменных" граждан Незалежной может являться предателем, завербованным ФСБ.

"Всего-то сутки прошли - а на Украине уже началось! Дальше будет больше... Бедный-бедный Сенцов. Будет скучать по условиям российской тюрьмы, как скучала Надя Савченко, томясь в киевских застенках..." - написал Корнилов.

Пользователи его поддержали, отметив в комментариях, что, скорее всего, не одного Сенцова ждет такая судьба.

"Да они уже в аэропорту журналистам начали сдавать друг друга", - написал @gerychz. "Тю. А шо, тока один завербован ФСБ? Брехня. ФСБ завербовала усих. Уж Надия была как тверда, и то..." - заметил @_Nik___.

"Обижают наши спецслужбы. Не завербованных не отпустили бы", - иронизирует @_600828363193.