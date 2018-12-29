Главный редактор USA Really Александр Малькевич, говоря о "неизбежном", по версии New York Time, импичменте Трампа, заявил, что "суть современной Америки - пусть всё провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп".

Издание New York Times опубликовало материал о "неизбежности" импичмента американского президента Дональда Трампа в наступающем году. Авторы материала утверждают, что давление общественности и демократических кругов неизбежно приведёт к импичменту, только если Трамп сам добровольно не уйдёт в отставку.

Материал американского издания прокомментировал главный редактор англоязычного сайта USA Really Александр Малькевич.

"Я вижу вариант, при котором Трамп может стать американским Ельциным. Насчёт реванша не знаю, но можно всегда уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, выдвинуться снова и устроить кровавую баню", - такой вариант развития событий видит Малькевич.

Он напоминает, что за Трампа на выборах проголосовала половина Штатов, значит, у него есть "своя поддержка" В случае импичмента Трампа новым президентом США может стать кандидат от нынешнего главы Белого дома, полагает автор материала. Но далее говорит, что больше ставил бы на кандидата от Трампа, которого поддержит его электорат. Из-за того, что его "народного кандидата вашингтонские бюрократы вынесли по левым признакам". Речь идёт о российском вмешательстве в американские выборы.

Малькевич раскрыл, в чём заключается "суть современной Америки": "Пусть все провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп". Он заострил внимание на том, что члены американской демократической партии всеми имеющимися способами блокируют работу администрации Трампа. Малькевич уверен: всё это делается, чтобы "насолить" Трампу и не дать ему выполнить предвыборные обещания.

Комментарий был дан Федеральному агентству новостей.