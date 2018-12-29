Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский посол призвал австрийского журналиста не бояться прозвища "агент...
Пострадали туристы из Китая: Появились первые данные о жертвах взрыва в Египте
Какие вызовы бросит российскому обществу 2019 год
Украина через день после продления запрета на въезд российским мужчинам отменила...
Главная / Политика

"Суть современной Америки - пусть всё провалится в тартарары": Эксперт о "неизбежном" импичменте Трампа

29 декабря 2018, 04:39  •  57 • Политика
Главный редактор USA Really Александр Малькевич, говоря о "неизбежном", по версии New York Time, импичменте Трампа, заявил, что "суть современной Америки - пусть всё провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп".
Издание New York Times опубликовало материал о "неизбежности" импичмента американского президента Дональда Трампа в наступающем году. Авторы материала утверждают, что давление общественности и демократических кругов неизбежно приведёт к импичменту, только если Трамп сам добровольно не уйдёт в отставку.
Материал американского издания прокомментировал главный редактор англоязычного сайта USA Really Александр Малькевич.
"Я вижу вариант, при котором Трамп может стать американским Ельциным. Насчёт реванша не знаю, но можно всегда уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, выдвинуться снова и устроить кровавую баню", - такой вариант развития событий видит Малькевич.
Он напоминает, что за Трампа на выборах проголосовала половина Штатов, значит, у него есть "своя поддержка" В случае импичмента Трампа новым президентом США может стать кандидат от нынешнего главы Белого дома, полагает автор материала. Но далее говорит, что больше ставил бы на кандидата от Трампа, которого поддержит его электорат. Из-за того, что его "народного кандидата вашингтонские бюрократы вынесли по левым признакам". Речь идёт о российском вмешательстве в американские выборы.
Малькевич раскрыл, в чём заключается "суть современной Америки": "Пусть все провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп". Он заострил внимание на том, что члены американской демократической партии всеми имеющимися способами блокируют работу администрации Трампа. Малькевич уверен: всё это делается, чтобы "насолить" Трампу и не дать ему выполнить предвыборные обещания.
Комментарий был дан Федеральному агентству новостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 04:39
"Это не та канава, которую выкопал Яценюк": Эксперт рассказал о предназначении заграждения на границе с Украиной
28 декабря 2018, 12:24
Из дома экс-президента Аргентины 12 часов выносили конфискованные картины
28 декабря 2018, 05:54
Трамп в разгар шатдауна вспомнил о твите Обамы семилетней давности

28 декабря 2018, 12:24
С рыбой, без алкоголя и прогулками по Тверской: Депутаты Госдумы о планах на Новый год
29 декабря 2018, 04:39
"Суть современной Америки - пусть всё провалится в тартарары": Эксперт о "неизбежном" импичменте Трампа
28 декабря 2018, 12:24
Пушков на конкретном примере показал, как "киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизац...
29 декабря 2018, 01:24
В чем F-35 круче Су-57. Да, кое в чем наш истребитель хуже (aftershock.news)
29 декабря 2018, 01:24
В Европе оборвали "угрозы Трампа" на полуслове: Строительство "Северно...
29 декабря 2018, 01:24
Британцы в востороге от нашей железной дороги (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 20:36
Мyдpocти Филapeта
26 декабря 2018, 17:39
Последнее предупреждение донецкому олигарху
23 декабря 2018, 00:56
Петины собаки потеряли нюх
26 декабря 2018, 22:54
Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.