Нидерландская вещательная корпорация опубликовала запись переговоров, которые якобы велись после крушения MH17. Но даже эта голландская версия не доказывает вину России, как это пытаются сделать представители следственной группы. "Сушка" вальнула Boeing", - говорит в записи некий мужчина.

В опубликованном голландской компанией расследовании приводятся переговоры, якобы перехваченные украинскими спецслужбами. На них и основывается версия объединённой следственной группы о том, что боинг, следовавший рейсом MH17, был сбит "Буком".

Этот "Бук", как настаивают следователи, был в распоряжении защитников Донбасса, а предоставили вооружение российские военные. Эта нехитрая версия рушится на глазах, если знать данные о "Буке": ранее неоднократно обсуждалось, что привезти его могли из некой украинской военной части. Но и это не самое главное. Есть целый ряд экспертов, которые в принципе отметают версию с "Буком". Например, технический эксперт Юрий Антипов считает, что гражданский самолёт могли взорвать изнутри... Как бы то ни было, вернёмся к представленным переговорам.

В одной из расшифровок звучат следующие фразы:

- Эта "сушка" - Boeing?

- Да, да.

- "Сушка" вальнула Boeing, а "Сушку" уже наши "Буком" [завалили].

Журналисты настаивают, что говоривший о "Сушке" - это гражданин России Сергей Дубинский. Однако в расследовании не говорится о том, что Дубинский ранее предлагал пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность. Естественно, голландской стороне это неинтересно. Точно так же, как неинтересны другие факты. Например, известно, что в день крушения "Сушка" действительно могла быть рядом с боингом - это украинский истребитель, и он вполне мог сбить гражданский самолёт. Однако эта версия даже не рассматривается.