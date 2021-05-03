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"Существует только одна версия": Главу Минюста Чехии "переубедили" по поводу русских
03 мая 2021, 02:35 • 100 • Политика
Главу Минюста Чехии Марию Бенешову "переубедили" по поводу русских и их предполагаемой роли во взрыве оружейного склада. Теперь чиновница вынуждена признать, что "существует только одна версия".
Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш после воспитательной беседы с Бенешовой.
Бабиш настаивает на том, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице, который прогремел в 2014 году, якобы устроили "русские агенты". При этом ни он, ни генпрокурор не стали приводить никаких доказательств.
Однако министр юстиции Мария Бенешова заявила, что существует как минимум три версии инцидента. И лишь одна из них предполагает "русский след". После этого премьер-министр вызвал чиновницу на разговор. Некоторые чешские политики даже предложили уволить главу Минюста за её слова. Впрочем, в правительстве говорят, что не собираются делать кадровые перестановки перед выборами.
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