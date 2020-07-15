|
"Существует путь": В России придумали, как обойти американские санкции
15 июля 2020, 16:00 • 44 • Политика
Российские эксперты придумали, как обойти американские санкции при торговле с Ираном. Российским компаниям предлагают переходить на аутсорсинг.
С такой инициативой выступил председатель Российско-иранского делового совета (РИДС) при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов.
Российские компании, которые не рискуют связываться с Ираном из-за угрозы американских санкций, могут воспользоваться услугами посредника - специально созданной для таких сделок компании, которая возьмёт на себя роль продавца. Она закупит товар у производителя, а потом сама заключит договор с иранской стороной. Таким образом производитель остаётся в тени.
Только про РИДС было создано несколько таких компаний, которые уже аккредитованы в государственных органах РФ, отметил Обыденов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, едва придя к власти, вышел из иранской ядерной сделки, которая согласовывалась годами, и вернул санкции. Теперь под ограничения может попасть любое юридическое лицо, которое осуществляет торговлю с Ираном. Евросоюз осудил действия США и даже начал разрабатывать экономический механизм обхода санкций, однако он так и не заработал.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2020, 03:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
13 июля 2020, 09:00
|
14 июля 2020, 02:00
|
13 июля 2020, 10:00
|
15 июля 2020, 03:00
|
11 июля 2020, 02:00