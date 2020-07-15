"Существует путь": В России придумали, как обойти американские санкции

С такой инициативой выступил председатель Российско-иранского делового совета (РИДС) при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов.

Существует путь, который мы уже запустили в работу. Речь идёт об аутсорсинге внешнеэкономической деятельности, - пояснил он ТАСС.

Российские компании, которые не рискуют связываться с Ираном из-за угрозы американских санкций, могут воспользоваться услугами посредника - специально созданной для таких сделок компании, которая возьмёт на себя роль продавца. Она закупит товар у производителя, а потом сама заключит договор с иранской стороной. Таким образом производитель остаётся в тени.

Только про РИДС было создано несколько таких компаний, которые уже аккредитованы в государственных органах РФ, отметил Обыденов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, едва придя к власти, вышел из иранской ядерной сделки, которая согласовывалась годами, и вернул санкции. Теперь под ограничения может попасть любое юридическое лицо, которое осуществляет торговлю с Ираном. Евросоюз осудил действия США и даже начал разрабатывать экономический механизм обхода санкций, однако он так и не заработал.