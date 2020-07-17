"Существует ли вакцина против вируса обидобесия?": Кто стоит за бунтом Аляски и Адлера

Так эксперт прокомментировал недавний снос памятника русскому солдату в Адлере, а также попытки Аляски избавиться от памятника первому правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.

Существует ли вакцина против вируса обидобесия? А как же - это воспоминания обо всём, что было, а не только о выгодно-обидчивой для себя части, - пишет политолог в Telegram.

Синельников-Оришак отметил, что обиженным на русских солдат черкесским активистам стоит пойти до конца и потребовать снести Адлер, ведь он изначально задумывался как укрепрайон черноморской береговой линии.

Скриншот: Telegram/Синельников-Оришак

Ранее сообщалось, что черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам, которые проявили героизм во время Кавказской войны. После этого в том же Адлере начали проводить пикеты за демонтаж памятника русскому генералу Алексею Ермолову, по инициативе которого появились крепости Нальчик, Внезапная и Грозная.