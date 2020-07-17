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"Существует ли вакцина против вируса обидобесия?": Кто стоит за бунтом Аляски и Адлера

17 июля 2020, 21:00  •  47 • Политика
Известный политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что мир захватил вирус обидобесия. Он рассказал, кто стоит за бунтом Адлера и Аляски.
Так эксперт прокомментировал недавний снос памятника русскому солдату в Адлере, а также попытки Аляски избавиться от памятника первому правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
Существует ли вакцина против вируса обидобесия? А как же - это воспоминания обо всём, что было, а не только о выгодно-обидчивой для себя части, - пишет политолог в Telegram.
Синельников-Оришак отметил, что обиженным на русских солдат черкесским активистам стоит пойти до конца и потребовать снести Адлер, ведь он изначально задумывался как укрепрайон черноморской береговой линии.
Скриншот: Telegram/Синельников-Оришак
Ранее сообщалось, что черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам, которые проявили героизм во время Кавказской войны. После этого в том же Адлере начали проводить пикеты за демонтаж памятника русскому генералу Алексею Ермолову, по инициативе которого появились крепости Нальчик, Внезапная и Грозная.

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