"Существенный прогресс": Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной. "Существенный прогресс", - отметил он.

Леонид Слуцкий входит в состав русской делегации, которая ведёт переговоры с Украиной.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс", - произнёс депутат.

Он поделился ожиданиями: единую позицию стороны смогут выработать уже в ближайшие дни. Тогда же, вероятно, будут подписаны соответствующие документы.

По словам Слуцкого, это будет "архиважный" шаг, так как подписание соглашений позволит снизить градус напряжения в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а значит, спасёт жизни многих людей. Это мнение участник переговоров высказал в интервью RT Arabic.