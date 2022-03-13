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"Существенный прогресс": Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной
13 марта 2022, 16:55 • 1034 • Политика
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной. "Существенный прогресс", - отметил он.
Леонид Слуцкий входит в состав русской делегации, которая ведёт переговоры с Украиной.
"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс", - произнёс депутат.
Он поделился ожиданиями: единую позицию стороны смогут выработать уже в ближайшие дни. Тогда же, вероятно, будут подписаны соответствующие документы.
По словам Слуцкого, это будет "архиважный" шаг, так как подписание соглашений позволит снизить градус напряжения в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а значит, спасёт жизни многих людей. Это мнение участник переговоров высказал в интервью RT Arabic.
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