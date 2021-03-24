"Суровый" отдых Путина насторожил The New York Times: "Холодно? Какой холод?"

"Суровый" отдых президента РФ Владимира Путина насторожил журналистов американской газеты The New York Times, которые увидели в снимках из Тувы скрытое послание. "Холодно? Какой холод?" - пишут они, комментируя фотографии российского лидера.

Американские журналисты решили проанализировать фотографии, сделанные во время отпуска Путина в Туве. Глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу ловил рыбу, сплавлялся по реке, гулял по горам, собирал ягоды и ездил на вездеходе.

Холодно? Какой холод? – пишет газета, комментируя фотографию, на которой Путин сидит с кружкой чая на укрытой меховым одеялом скамейке. Сам президент при этом облачён в уютную курту из овчины и водолазку.

Авторы американского издания решили, что в фотосессии Путина зашифровано скрытое послание к Западу. Во-первых, президент носит куртку оливково-зеленых оттенков, которая напоминает военный раскрас. Во-вторых, ездит на вездеходе, выкрашенным в камуфляж. В третьих, снимки сделаны посреди бескрайних просторов российской природы, из-за чего изображённые на них люди и техника кажутся ещё больше. Всё это намекает на силу и решительность президента, а также демонстрирует хорошее здоровье российского лидера, пишет портал "ПолитЭксперт".