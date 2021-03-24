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"Суровый" отдых Путина насторожил The New York Times: "Холодно? Какой холод?"
24 марта 2021, 18:20 • 156 • Политика
"Суровый" отдых президента РФ Владимира Путина насторожил журналистов американской газеты The New York Times, которые увидели в снимках из Тувы скрытое послание. "Холодно? Какой холод?" - пишут они, комментируя фотографии российского лидера.
Американские журналисты решили проанализировать фотографии, сделанные во время отпуска Путина в Туве. Глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу ловил рыбу, сплавлялся по реке, гулял по горам, собирал ягоды и ездил на вездеходе.
Авторы американского издания решили, что в фотосессии Путина зашифровано скрытое послание к Западу. Во-первых, президент носит куртку оливково-зеленых оттенков, которая напоминает военный раскрас. Во-вторых, ездит на вездеходе, выкрашенным в камуфляж. В третьих, снимки сделаны посреди бескрайних просторов российской природы, из-за чего изображённые на них люди и техника кажутся ещё больше. Всё это намекает на силу и решительность президента, а также демонстрирует хорошее здоровье российского лидера, пишет портал "ПолитЭксперт".
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