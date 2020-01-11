"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море

В четверг, 9 января, в Чёрном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов России, в рамках которых была выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Событие привлекло внимание иностранных СМИ.

Газета The Washington Post сделала акцент на том, как за стрельбами следил лично президент России Владимир Путин. В свою очередь канал CNN сконцентрировал внимание на технических характеристиках "Кинжала", а также другой техники, которая принимала участие в учениях. А издание Express увидело в манёврах "послание Дональду Трампу" в связи с убийством командующего элитным подразделением иранской армии генерала Касема Сулеймани.

"Вы играете в догонялки": суровое послание России Трампу, который играет мускулами", - гласит заголовок газеты.

Напомним, всего в учении было задействовано свыше 30 кораблей, подлодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.