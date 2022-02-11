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"Суперусач" Мадуро заинтриговал жителей Венесуэлы новым образом: "Готовьтесь!"
11 февраля 2022, 11:25 • 96 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заинтриговал жителей своей страны, пообещав вскоре предстать перед гражданами в новом образе. "Суперусач" предупредил коротко: "Готовьтесь!"
Речь идёт о желании президента поддержать национальную мультипликацию - в стране популярен мультсериал SuperBigote ("Суперусач"). Главный герой мультфильма похож на самого Николаса Мадуро, который борется против злодеев, санкций и пандемии. Один из антигероев мультика напоминает экс-президента США Дональда Трампа.
Говоря о мультсериале, Мадуро отметил, что придумали его "люди с юмором", которые понимают тонкости жизни в стране. По его словам, ходят слухи о том, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьёт тысячи экземпляров костюма главного героя сериала.
"В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!" - улыбнулся он.
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