"Суперсолдаты" Нидерландов готовы были захватить территорию Донбасса

После крушения "Боинга" МН17 Нидерланды совместно с Австралией надеялись провести военную операцию для эвакуации тел погибших в Донбассе. Более того, в конце июля 2014 года в штабе Нидерландов проводили встречи, чтобы понять, как именно станут проводить будущую специальную операцию. Принять участие в вывозе тел должны были порядка 1 000 военных, а, например, Австралия согласилась быть участником, поскольку при крушении MH17 также потеряла своих граждан, пишут Telegraaf со ссылкой на свои источники.

Как на практике планировали реализовать план? 11-я аэромобильная бригада войск Нидерландов зашла бы в Донбасс, окружила территорию, где потерпел крушение самолёт, а после удерживала бы позиции. Территория - это 35 квадратных километров. Интересно, что военные взяли бы с собой лишь лёгкое вооружение, способное поместиться в рюкзак. Командир бригады Нидерландов, как пишут журналисты, заявил: все его ребята были готовы отправиться в Донбасс, поскольку масштабы крушения Боинга поражали, добавляют РИА ФАН.

"У меня были суперсолдаты", - настаивает командир, однако его имя не называется.

Но... в последний момент спецоперация была отменена. Официально, потому что представители Донбасса сами отдали тела погибших. Журналист Юлия Витязева добавляет в телеграм-канале конспирологии:

"Что на самом деле образумило боевых голландцев и австралийцев - можно догадаться с одного раза", - пишет она в своём комментарии к материалу.

Напомним, MH17 потерпел крушение в 2014 году, выживших не было. До сих пор катастрофу используют как политический инструмент, а реальное расследование, по большому счёту, не ведётся.