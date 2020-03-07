"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу

Разрабатываемая в интересах Военно-воздушных сил США ракетная система AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW) представляет собой гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля".

На представленной фотографии хорошо видно, что это двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности. Её вторая ступень является планирующей гиперзвуковой боеголовкой. Уменьшенную копию планирующей боеголовки (на фото) для ARRW проектирует компания Dynetics Technical Solutions.

"Прототип ракеты ARRW должен показать на испытаниях 2022 года скорость не менее 5-6 чисел Маха. После удачных испытаний ARRW должна поступить на вооружение ВМС (Virginia class attack submarines), ВВС (в арсенал бомбардировщиков В-1В) и в сухопутные войска. Стоимость создания прототипа оценена в 1 млрд долларов", - пишет в своём Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, ARRW по своим характеристикам уступает российским гиперзвуковым комплексам "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

"В то же время маломанёвренная планирующая боеголовка ARRW может войти в перечень целей российских ЗРС С-300В4, С-350, С-400 и С-500, чьи зенитные высокоманёвренные ракеты способны поражать цели на скоростях свыше 12 чисел Маха".

Напомним, в середине февраля текущего года Дональд Трамп, выступая перед губернаторами штатов, похвалился "супербыстрыми ракетами". По его словам, они нужны американским военным потому, что и у России есть "что-то подобное". Однако при этом президент просит у конгресса ещё 3,2 миллиарда долларов, чтобы разработать "гиперзвуковое оружие".

По словам президента США, "супербыстрых ракет" у Пентагона "огромное количество". И они просто необходимы "для противостояния с Россией".

"Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - поведал Трамп губернаторам.

Между тем Китай тоже ведёт разработки в этой сфере, так что США нельзя оставаться позади. К тому же действия Москвы и Пекина "заставляют" США заниматься разработками ядерного вооружения, сообщил Трамп губернаторам.

Тем не менее и Россия, и Пекин "хотят провести переговоры с нами, чтобы остановить это сумасшествие с тратами миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие", добавил президент США.

Однако пока договорённости ещё "не достигнуты", поэтому Пентагон, не теряя времени даром, создаёт "самые мощные ядерные силы в мире". "За последние три года мы серьёзно их модернизировали", - резюмировал американский президент.