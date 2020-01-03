"Сунул динамит в бочку с порохом": Байден поставил ультиматум Трампу после убийства иранского генерала

Убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вызвало не только ярость и гнев в Тегеране, обещание жёсткого ответа и обвинения в международном терроризме, но и весьма негативную реакцию в самих Штатах.

На президента США Дональда Трампа набросились демократы, упрекнув в совершении шага, "чреватого серьёзной эскалацией" в регионе. Об этом, в частности, сообщает бывший вице-президент США Джозеф Байден - один из наиболее вероятных противников Трампа в борьбе за пост президента Соединённых Штатов на выборах 2020 года.

Свой комментарий по поводу убийства Сулеймани он опубликовал у себя на странице в Twitter, заметив, что "ни один американец не станет оплакивать смерть" иранского генерала. Но в то же время политик подчеркнул: убийство Сулеймани вызовет не упреждение атак Ирана в будущем, а прямо противоположную реакцию.

"Президент Трамп сунул динамит в бочку с порохом", - обратил особое внимание Байден и тут же поставил главе Белого дома ультиматум, заявив, что тот "должен объяснить американскому народу стратегию и план", призванные уберечь и защитить американских дипломатов и военных.

Фото: скриншот twitter/JoeBiden

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси тоже увидела в убийстве иранского генерала провокацию со стороны Вашингтона. В её распространённом заявлении прямо указывается, что американские лидеры не имеют права "подвергать опасности жизни военнослужащих, дипломатов и других лиц США, совершая провокационные и непропорциональные действия". Она, как и Байден, считает, что нанесённый по Сулеймани и встречающим его авиаудар спровоцирует дальнейшую эскалацию.