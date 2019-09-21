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"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
21 сентября 2019, 02:09 • 106 • В мире
Командующий американскими ВВС в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян довольно самонадеянно сообщил в интервью Breaking Defense о некоем "плане укрощения" России и ее систем безопасности. "Сунетесь – будем сбивать", - ответил американскому генералу, замахнувшемуся на Калининград, Игорь Коротченко.
Так военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" отреагировал на слова Харригяна, рассказавшего в интервью о "новых многоплановых стратегиях" по уничтожению ПВО в Калининграде. "Не к лицу генералу делать такие заявления", - цитирует слова Коротченко издание Nation News.
По мнению военного эксперта, все заявления Харригяна – глупость, хвастовство и популизм. Так американцы, крупно опозорившиеся в Саудовской Аравии со своими системам Patriot, пытаются оправдаться. То, что хваленая американская система ПВО не увидела и не отразила атаку дронов и ракет, стало "огромным репутационным ущербом" для США
Военный эксперт напомнил, что еще со сталинских времен российские системы ПВО были лучшие в мире, а сегодня и С-400 гораздо сильнее, чем Patriot, как и российские комплексы последнего рубежа Тор-М2, имеющие гарантию стопроцентного поражения цели.
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