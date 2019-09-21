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"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу

21 сентября 2019, 02:09  •  106 • В мире
Командующий американскими ВВС в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян довольно самонадеянно сообщил в интервью Breaking Defense о некоем "плане укрощения" России и ее систем безопасности. "Сунетесь – будем сбивать", - ответил американскому генералу, замахнувшемуся на Калининград, Игорь Коротченко.
Так военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" отреагировал на слова Харригяна, рассказавшего в интервью о "новых многоплановых стратегиях" по уничтожению ПВО в Калининграде. "Не к лицу генералу делать такие заявления", - цитирует слова Коротченко издание Nation News.
По мнению военного эксперта, все заявления Харригяна – глупость, хвастовство и популизм. Так американцы, крупно опозорившиеся в Саудовской Аравии со своими системам Patriot, пытаются оправдаться. То, что хваленая американская система ПВО не увидела и не отразила атаку дронов и ракет, стало "огромным репутационным ущербом" для США
"И на фоне, видимо, этого ущерба они и говорят теперь, что запросто преодолеют российские системы ПВО. Я думаю, что это такая глупая бравада. Пусть учат матчасть", - посоветовал генералу Игорь Коротченко.
Военный эксперт напомнил, что еще со сталинских времен российские системы ПВО были лучшие в мире, а сегодня и С-400 гораздо сильнее, чем Patriot, как и российские комплексы последнего рубежа Тор-М2, имеющие гарантию стопроцентного поражения цели.
"Сунуться — будем сбивать! Вот и все, поэтому пусть меньше хвастаются, а больше занимаются практическими делами. Не к лицу генералу делать такие заявления. Это шутовство какое-то. Если ты такой мощный, то показывай мускулы, а не занимайся словесным поносом", - заключил Игорь Коротченко.

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